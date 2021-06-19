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В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Власти региона отметили, что это решение позволит сдержать дальнейшее распространение ковида, продолжить работу предприятий в штатном режиме и подготовиться к новому учебному году.

18 июня, 21:21
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Власти Тверской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

"Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов", — говорится в сообщении.

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Также прививку обязательно должны сделать государственные и муниципальные служащие.

Вакцинировать первым компонентом не менее 60% работников предприятий необходимо до 18 июля, вторым — до 18 августа. Постановление не касается тех, кто имеет противопоказания к прививке.

Власти региона отметили, что это решение позволит сдержать дальнейшее распространение ковида, продолжить работу предприятий в штатном режиме и подготовиться к новому учебному году.

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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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