В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Власти Тверской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

"Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов", — говорится в сообщении.

Также прививку обязательно должны сделать государственные и муниципальные служащие.

Вакцинировать первым компонентом не менее 60% работников предприятий необходимо до 18 июля, вторым — до 18 августа. Постановление не касается тех, кто имеет противопоказания к прививке.