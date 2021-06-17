На Сахалине объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей

С 21 июня для ряда жителей Сахалинской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

"Чтобы защитить население, я выношу постановление о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий — в первую очередь это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска", — приводит её слова портал skr.su.

Вакцинацию должны пройти сахалинцы, работающие в сферах образования, здравоохранения, транспорта, коммунального хозяйства, торговли, в театрах и кинотеатрах, салонах красоты, фитнес-клубах, бассейнах, банях и саунах, учреждениях общественного питания, а также сотрудники детских лагерей и детских комнат.