На Сахалине объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей
Прививку должны сделать 60% работников коллективов. Тех, кто отказывается, руководство имеет право отстранить от работы.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
С 21 июня для ряда жителей Сахалинской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
"Чтобы защитить население, я выношу постановление о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий — в первую очередь это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска", — приводит её слова портал skr.su.
Вакцинацию должны пройти сахалинцы, работающие в сферах образования, здравоохранения, транспорта, коммунального хозяйства, торговли, в театрах и кинотеатрах, салонах красоты, фитнес-клубах, бассейнах, банях и саунах, учреждениях общественного питания, а также сотрудники детских лагерей и детских комнат.
Прививка обязательна для 60% работников коллективов. Тех, кто отказывается от вакцинации, руководство имеет право отстранить от работы. Нарушения постановления влекут за собой штраф по статье 6.3 КоАП, отметила Фунтусова.
Ранее главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной — именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Лайфом оценил, когда ждать эффекта от обязательной вакцинации в Москве и области.
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