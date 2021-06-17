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На Сахалине объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей

Прививку должны сделать 60% работников коллективов. Тех, кто отказывается, руководство имеет право отстранить от работы.

17 июня, 03:20
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

С 21 июня для ряда жителей Сахалинской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

"Чтобы защитить население, я выношу постановление о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий — в первую очередь это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска", — приводит её слова портал skr.su.

Штрафы для антиваксеров: Журналист Александра Баязитова — об обязательной вакцинации в Москве

Штрафы для антиваксеров: Журналист Александра Баязитова — об обязательной вакцинации в Москве

Вакцинацию должны пройти сахалинцы, работающие в сферах образования, здравоохранения, транспорта, коммунального хозяйства, торговли, в театрах и кинотеатрах, салонах красоты, фитнес-клубах, бассейнах, банях и саунах, учреждениях общественного питания, а также сотрудники детских лагерей и детских комнат.

Прививка обязательна для 60% работников коллективов. Тех, кто отказывается от вакцинации, руководство имеет право отстранить от работы. Нарушения постановления влекут за собой штраф по статье 6.3 КоАП, отметила Фунтусова.

В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной — именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Вслед за Москвой аналогичные меры ввели власти Подмосковья. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Лайфом оценил, когда ждать эффекта от обязательной вакцинации в Москве и области.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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