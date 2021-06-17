Летом многие отправляются на пляжи, чтобы как следует насладиться солнцем, но активное увлечение загаром может привести к солнечному ожогу. Как не допустить этого, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Врач отметил, что загорать нужно осторожно и дозированно. Чтобы кожа не получила солнечный ожог, следует пользоваться специальными защитными кремами и загорать до 10–11 часов утра и с пяти вечера до заката. Если же солнечный ожог всё-таки получен, необходимо принять правильные меры, чтобы уменьшить болезненные ощущения.

"Самое первое — вы должны убежать от солнца, причём убежать не просто под навес, потому что там будет воздух той же температуры — и это пагубно воздействует на кожу в этой ситуации, а бежать в закрытое от солнца помещение, где температура будет ниже", — объяснил доктор.

Если возможности скрыться нет, то можно накрыться хлопковой одеждой, смоченной в холодной воде. Затем следует принять холодный душ температурой около 20 градусов. Чтобы побороть болевые ощущения, медик посоветовал принять обезболивающее, например парацетамол либо ибупрофен. На следующем этапе необходимо увлажнить кожу, но только не по "бабушкиным рецептам" вроде сметаны и кефира.

"Для этого применяются увлажняющие кремы, чаше всего с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ и пантенолом. При ожогах ни в коем случае нельзя применять спиртосодержащие лосьоны и кислотосодержащие вещества, как кефир или сметана, — это может пагубно сказаться на качестве самой кожи, она состарится при воздействии таких веществ при ожоге", — пояснил врач.