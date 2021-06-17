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Япония выразила России протест из-за готовящихся учений на Курилах

В Токио заявили, что они связаны с "укреплением военного присутствия России и являются неприемлемыми".

17 июня, 02:51

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

МИД Японии выразил протест из-за учений, которые Россия планирует провести в ближайшее время на острове Итуруп. Об этом сообщил официальный представитель японского дипведомства Томоюки Ёсида.

"Учения связаны с укреплением военного присутствия России на северных территориях (Так в Японии именуют южные Курильские острова.Прим. Лайфа) и являются совершенно неприемлемыми", — заявил Ёсида.

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Агентство Kyodo со ссылкой на источник в Правительстве Японии сообщает, что информацию об авиационных учениях в Токио получили благодаря США.

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Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение последних десятилетий — после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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