Япония выразила России протест из-за готовящихся учений на Курилах
В Токио заявили, что они связаны с "укреплением военного присутствия России и являются неприемлемыми".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
МИД Японии выразил протест из-за учений, которые Россия планирует провести в ближайшее время на острове Итуруп. Об этом сообщил официальный представитель японского дипведомства Томоюки Ёсида.
"Учения связаны с укреплением военного присутствия России на северных территориях (Так в Японии именуют южные Курильские острова. — Прим. Лайфа) и являются совершенно неприемлемыми", — заявил Ёсида.
Агентство Kyodo со ссылкой на источник в Правительстве Японии сообщает, что информацию об авиационных учениях в Токио получили благодаря США.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение последних десятилетий — после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
Комментариев: 0