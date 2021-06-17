Япония выразила России протест из-за готовящихся учений на Курилах

МИД Японии выразил протест из-за учений, которые Россия планирует провести в ближайшее время на острове Итуруп. Об этом сообщил официальный представитель японского дипведомства Томоюки Ёсида.

"Учения связаны с укреплением военного присутствия России на северных территориях (Так в Японии именуют южные Курильские острова. — Прим. Лайфа) и являются совершенно неприемлемыми", — заявил Ёсида.

Агентство Kyodo со ссылкой на источник в Правительстве Японии сообщает, что информацию об авиационных учениях в Токио получили благодаря США.