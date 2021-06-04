Путин: Россия и СССР никогда не соглашались на передачу Японии четырёх Курильских островов

Президент России Владимир Путин заявил, что СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии Курильских островов. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

"Японская позиция очень часто менялась начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды", — ответил Путин японскому журналисту.

Затем, добавил Путин, Москва возобновила переговоры по просьбе Токио, речь снова шла о двух островах. Но после позиция Японии вновь изменилась, там уже заговорили о четырёх островах.