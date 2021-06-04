Путин: Россия и СССР никогда не соглашались на передачу Японии четырёх Курильских островов
Глава государства отметил, что позиция Страны восходящего солнца по этому вопросу неоднократно менялась.
Виды Итурупа. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Президент России Владимир Путин заявил, что СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии Курильских островов. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств.
"Японская позиция очень часто менялась начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды", — ответил Путин японскому журналисту.
Затем, добавил Путин, Москва возобновила переговоры по просьбе Токио, речь снова шла о двух островах. Но после позиция Японии вновь изменилась, там уже заговорили о четырёх островах.
"Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз", — заключил Путин.
Напомним, ранее агентство Kyodo, ссылаясь на некоторые рассекреченные документы 70-х годов XX века, заявило, что СССР был намерен решить проблему мирного договора с Японией и уступить Японии Шикотан и прилегающие к нему мелкие Курильские острова. В МИД РФ ответили, что изучением и комментированием источников прошлых лет должны заниматься историки, однако и СССР, и позднее Россия в переговорах с Японией ясно давали понять, что Южные Курилы являются частью территории РФ.
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