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Регион
Опубликовано 29 мая 2021, 09:07
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В МИД РФ отреагировали на публикацию о планах СССР передать Японии часть Курил

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Появившуюся версию во внешнеполитическом ведомстве назвали оценкой предположительного характера.

Изучением и комментированием источников прошлых лет должны заниматься историки, однако и СССР, и позднее Россия в переговорах с Японией ясно давали понять, что Южные Курилы являются частью территории РФ. Так в российском МИД прокомментировали информацию о планах Советского Союза в 70-х годах передать Японии два острова из четырёх.

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"Изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идёт о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера", — приводит ответ министерства РИА "Новости".

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в рамках двустороннего диалога и МИД СССР, и МИД РФ последовательно продвигали позицию, что Южные Курилы стали частью территории России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними неоспорим.

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Ранее Лайф сообщал, что японцы пришли в ярость из-за запуска нового парома между Сахалином и Курилами. Подданные Страны восходящего солнца посетовали, что Москва хочет окончательно закрепить острова Южно-Курильской гряды за собой.

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Артур Лапсаков
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