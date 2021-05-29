В МИД РФ отреагировали на публикацию о планах СССР передать Японии часть Курил

Появившуюся версию во внешнеполитическом ведомстве назвали оценкой предположительного характера.

Изучением и комментированием источников прошлых лет должны заниматься историки, однако и СССР, и позднее Россия в переговорах с Японией ясно давали понять, что Южные Курилы являются частью территории РФ. Так в российском МИД прокомментировали информацию о планах Советского Союза в 70-х годах передать Японии два острова из четырёх.

"Изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идёт о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера", — приводит ответ министерства РИА "Новости".

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в рамках двустороннего диалога и МИД СССР, и МИД РФ последовательно продвигали позицию, что Южные Курилы стали частью территории России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними неоспорим.