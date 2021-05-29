У грязной воды из-под крана в Краснодаре появился Instagram-аккаунт

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Жители многоэтажки в Краснодаре уже не первый месяц мучаются из-за качества воды, которая бежит у них из-под крана, ведь цвет её обычно от жёлтого до буро-коричневого, а любой фильтр показывает сильнейший осадок. Грязной воде даже завели страницу в "Инстаграме", где горожане делятся своими водопроводными фотографиями.

Для демонстрации и хоть какой-то очистки воды они придумали новый способ фильтрации — натягивают медицинскую маску на кран, на которой буквально сразу образуется чёрное пятно.

Местный житель Андрей рассказал Лайфу, что уже в марте он отправлял коллективную жалобу в управление водоканала, Роспотребнадзора и управляющей компании, однако специалисты отвечают, что анализы не показывают загрязнение воды, а самого парня называют пранкером.

"Инстаграм" завели, чтобы показать, что это не какая-то временная ситуация, а такое происходит постоянно. Исчисление идёт не в днях, неделях и месяцах, а в годах. И на самом деле проблема эта далеко не одного города, а всей страны, но возмущаться сильнее всех стал почему-то Краснодар", — рассказал Андрей.

Претензии у парня и к региональному управлению Роспотребнадзора, где в ответ на жалобы ограничились направлением "предостережений о недопустимости нарушения санитарного законодательства". Причём в ведомстве отправляли одно и то же письмо с ответом три раза, даже не поменяв дату.

На запрос Лайфа в Росводоканале ответили, что с марта по май специалисты четыре раза выезжали в дом для проведения обследований и каждый раз анализ воды показывал, что она идеально чистая. Самого же Андрея в организации называют пранкером.

Однако с таким описанием себя Андрей не согласен. Последний забор воды вызвал у него особенные претензии. Для этого в квартиру пришла неизвестная женщина и просто протянула парню бутылку, чтобы тот набрал воду. При этом никаких документов на ёмкость составлено не было, а саму бутылку не опломбировали. Парень записал процесс на видео, проверил воду через маску, на которой остался чёрный след, и налил её для анализа.