Лайф узнал о состоянии 19-летнего парня, получившего пулю в голову от сотрудника ДПС

Ночью медики провели пострадавшему операцию. Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Лайф также узнал, что Векил является владельцем автомобиля, за которым устроил погоню экипаж ДПС. После остановки молодые люди вышли из машины, правоохранители же приняли за водителя приятеля Векила и попытались его задержать. Молодой человек хотел помочь товарищу, но был ранен. Как уточнил источник Лайфа в правоохранительных органах, выстрелил в парня 32-летний сотрудник ДПС Гусев А.