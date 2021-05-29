Лайф узнал о состоянии 19-летнего парня, получившего пулю в голову от сотрудника ДПС
Медики провели пострадавшему операцию. Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Векил А. Фото © Соцсети
19-летний парень Векил А., которому сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову при задержании, находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник.
Ночью медики провели пострадавшему операцию. Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Лайф также узнал, что Векил является владельцем автомобиля, за которым устроил погоню экипаж ДПС. После остановки молодые люди вышли из машины, правоохранители же приняли за водителя приятеля Векила и попытались его задержать. Молодой человек хотел помочь товарищу, но был ранен. Как уточнил источник Лайфа в правоохранительных органах, выстрелил в парня 32-летний сотрудник ДПС Гусев А.
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Ранее Лайф писал, что в Пензе пьяный полицейский из Москвы устроил погоню и подрался с сотрудниками ДПС. При этом правоохранитель написал заявление на своих коллег, в котором сообщил, что они нанесли ему побои.
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