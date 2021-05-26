В Пензе пьяный полицейский из Москвы устроил погоню и подрался с сотрудниками ДПС

В Пензе 28-летний сотрудник ППС ОМВД РФ по району Ясенево города Москвы устроил погоню с участием инспекторов ДПС, а после того, как его всё же поймали, стал дебоширить, в том числе и в отделе. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что инцидент произошёл 24 мая. Полицейский из Москвы приехал в Пензу в свои выходные, которые ему дали за переработку. Днём правоохранитель ехал по улицам города, когда сотрудники ДПС попросили его остановиться, однако мужчина это требование проигнорировал. В результате короткой погони правоохранителя удалось остановить и задержать, после того как он предпринял попытку к бегству и стал дебоширить.

На злоумышленника надели наручники и составили протокол об отказе от освидетельствования на алкоголь, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Правоохранителя доставили в отдел, где он продолжил дебош и начал бить инспектора ДПС по ногам.

На данный момент Следственный комитет и сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД РФ проводят проверку. Сам сотрудник ППС написал на инспекторов ДПС встречное заявление о побоях.