В Пензе пьяный полицейский из Москвы устроил погоню и подрался с сотрудниками ДПС
При этом правоохранитель написал заявление на своих коллег, в котором заявил, что они нанесли ему побои.
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В Пензе 28-летний сотрудник ППС ОМВД РФ по району Ясенево города Москвы устроил погоню с участием инспекторов ДПС, а после того, как его всё же поймали, стал дебоширить, в том числе и в отделе. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что инцидент произошёл 24 мая. Полицейский из Москвы приехал в Пензу в свои выходные, которые ему дали за переработку. Днём правоохранитель ехал по улицам города, когда сотрудники ДПС попросили его остановиться, однако мужчина это требование проигнорировал. В результате короткой погони правоохранителя удалось остановить и задержать, после того как он предпринял попытку к бегству и стал дебоширить.
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На злоумышленника надели наручники и составили протокол об отказе от освидетельствования на алкоголь, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Правоохранителя доставили в отдел, где он продолжил дебош и начал бить инспектора ДПС по ногам.
На данный момент Следственный комитет и сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД РФ проводят проверку. Сам сотрудник ППС написал на инспекторов ДПС встречное заявление о побоях.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме одобрили ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде. Предполагается увеличение не только сроков тюремного заключения, но и размеров штрафов для уже осуждённых автомобилистов.
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