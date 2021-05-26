Бывшую жену экс-совладельца "Совкомбанка" обокрали на 32,5 млн рублей

Из дома бывшей жены экс-совладельца "Совкомбанка" в посёлке Отрадное неизвестные люди похитили имущество на общую сумму 32,5 миллиона рублей. Как рассказал Лайфу источник, среди похищенного — мебель ручной работы, коллекция меховой одежды, две иконы, инкрустированные драгоценными камнями, а также дизайнерские платья.

Как пояснила правоохранителям потерпевшая 51-летняя Юлия П., в 2017 году она развелась со своим мужем, который являлся совладельцем "Совкомбанка". При этом они продолжали жить вместе. В 2018 году экс-супруг Юлии попал в громкий скандал, связанный с аферой с VIP-клиентами банка. Позже выяснилось, что банкир не помнит, как принимал вклады на миллиарды, поскольку находился под действием наркотиков.

После этого в 2019 году к ним в гости домой стал часто приходить некий юрист Сергей А., который был среди обманутых VIP-вкладчиков. Мужчина запугивал экс-супругу совладельца "Совкомбанка", что ей придётся расплачиваться за долги мужа. Из-за этого у женщины начались сильные панические атаки, и чтобы хоть как-то успокаиваться, она ушла в запой.

В июне 2019 года умер муж Юлии, а её в критическом состоянии увезли в психиатрическую больницу, где она провела целый год. Когда женщина вернулась с лечения, её дочь рассказала, что из дома выносили мебель и раздавали личные вещи разным людям. Когда женщина пришла в себя, она поняла, что переписала практически всё своё имущество на жену "юриста" Сергея. Запуганная женщина только сейчас поняла, что стала жертвой мошенника.

На данный момент по факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело. Дальше женщина планирует привлечь Сергея по статье о мошенничестве.