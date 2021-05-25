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"Уехал в отпуск": Пожилой альфонс украл 6 миллионов у московской бизнесвумен, которая его содержала три года

Пара состояла в отношениях шесть лет, а три года назад приезжий перебрался к возлюбленной. После этого он не стал обременять себя поисками работы.

25 мая, 14:13

Фото © LIFE

Жительница Москвы заявила в полицию на пожилого безработного альфонса, который обокрал её на шесть миллионов рублей и сбежал. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Шесть лет назад 45-летняя Елена познакомилась с 64-летним Анатолием. На тот момент мужчина только переехал с Украины и зарабатывал на жизнь в столице, перебиваясь подработками. Однако спустя несколько лет с трудоустройством начались проблемы, и Анатолий остался без съёмного жилья.

По словам собеседника Лайфа, Елена сжалилась над мужчиной и предложила ему жить у неё. Пара вместе гуляла, ходила в гости, занималась домашними делами. Анатолий даже понравился сыну своей возлюбленной. Так пролетело три года, пока в один из вечеров Елена не получила от своего мужчины сообщение "Уехал в отпуск". Приехав домой, она обнаружила перевёрнутую вверх дном квартиру, из которой пропали ноутбук и накопленные деньги.

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Общая сумма ущерба составила 6 миллионов 200 тысяч рублей. Как пояснила женщина правоохранителям, такая крупная сумма у неё осталась после продажи бизнеса. Где сейчас находится Анатолий, неизвестно. Теперь в этих отношениях предстоит разбираться полицейским.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге уборщица под видом торговки мёдом обокрала пенсионерку на 400 тысяч рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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