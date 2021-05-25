"Уехал в отпуск": Пожилой альфонс украл 6 миллионов у московской бизнесвумен, которая его содержала три года

Пара состояла в отношениях шесть лет, а три года назад приезжий перебрался к возлюбленной. После этого он не стал обременять себя поисками работы.