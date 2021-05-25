"Очень сожалею и раскаиваюсь": В Петербурге уборщица под видом торговки мёдом обокрала пенсионерку на 400 тысяч

Втеревшись к 95-летней бабушке в доверие, она заявила, что той срочно нужно обменять старые купюры на новые.