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"Очень сожалею и раскаиваюсь": В Петербурге уборщица под видом торговки мёдом обокрала пенсионерку на 400 тысяч

Втеревшись к 95-летней бабушке в доверие, она заявила, что той срочно нужно обменять старые купюры на новые.

25 мая, 07:54

В Петербурге уборщица под видом торговки мёдом обокрала пенсионерку на 400 тысяч рублей. Видео © ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали уборщицу больницы, которая под предлогом торговли мёдом украла у 95-летней женщины 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Пенсионерка обратилась к правоохранителям вечером 20 мая, уточнив, что её обокрали в собственной квартире на проспекте Ветеранов. В ходе проверки было установлено, что к ней пришла 49-летняя женщина и под видом сотрудницы социальной службы заболтала бабушку, предложив ей купить мёд, а после заявила о срочной необходимости замены старых денежных купюр на новые. Женщина растерялась, а грабительница, воспользовавшись моментом, похитила деньги.

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Задержали её спустя четыре дня в посёлке Семиозерье Выборгского района Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений.

"Торговала мёдом, зашла в доверие к бабушке и похитила деньги. Я очень сожалею и раскаиваюсь", — сказала на допросе подозреваемая.

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Ранее Лайф рассказывал, что в лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей. Ювелирные изделия были украдены колумбийцем ещё во время чемпионата мира по футболу 2018 года, и с тех пор их искали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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