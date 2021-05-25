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В США собрались прививать Украине "американские ценности"

Через развлекательные проекты намерены продвигать в Незалежной "демократические" и экономические реформы.

25 мая, 07:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Госдепартамент США намерен выделить около 100 тысяч долларов на проведение на Украине фестивалей, которые помогут привить жителям страны систему "американских ценностей". Об этом сообщает RT с ссылкой на текст гранта.

"Отдел публичной дипломатии Посольства США в Киеве приглашает украинские некоммерческие негосударственные организации подавать заявки на финансирование для освещения и продвижения американской культуры и ценностей в рамках фестивалей на Украине", — говорится в документе.

Госдеп собирается уделить особое внимание проектам, которые будут продвигать в массы необходимость демократических реформ, таких как борьба с коррупцией, верховенство права и гражданского общества, а также экономические преобразования, в том числе связанные с энергетической безопасностью.

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В американском ведомстве также отдадут предпочтение тем предложениям, которые будут способствовать "тесному взаимодействию жителей США и Украины" как в процессе самих мероприятий, так и после их окончания — в частности, во время проведения семинаров и мастер-классов.

Ранее сообщалось, что Госдеп США выделит Украине два миллиона долларов на "развитие науки" в стране. В Вашингтоне хотят найти талантливых украинцев, а также популяризировать "американские и научные ценности".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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