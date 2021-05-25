В США собрались прививать Украине "американские ценности"

Госдепартамент США намерен выделить около 100 тысяч долларов на проведение на Украине фестивалей, которые помогут привить жителям страны систему "американских ценностей". Об этом сообщает RT с ссылкой на текст гранта.

"Отдел публичной дипломатии Посольства США в Киеве приглашает украинские некоммерческие негосударственные организации подавать заявки на финансирование для освещения и продвижения американской культуры и ценностей в рамках фестивалей на Украине", — говорится в документе.

Госдеп собирается уделить особое внимание проектам, которые будут продвигать в массы необходимость демократических реформ, таких как борьба с коррупцией, верховенство права и гражданского общества, а также экономические преобразования, в том числе связанные с энергетической безопасностью.

В американском ведомстве также отдадут предпочтение тем предложениям, которые будут способствовать "тесному взаимодействию жителей США и Украины" как в процессе самих мероприятий, так и после их окончания — в частности, во время проведения семинаров и мастер-классов.