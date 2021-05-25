Захарова рассказала, ждёт ли Россия новых санкций ЕС из-за инцидента в Минске
По словам официального представителя МИД РФ, штрафные меры появляются сами по себе вне зависимости от событий.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
После экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске Евросоюз призвал ввести дополнительные санкции против Белоруссии. Один из вариантов развития событий — ЕС может ввести их и против России. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что санкции появляются сами по себе.
"Мы санкций не ждём... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе вне зависимости от событий. Они могут быть подвёрстаны под события, а могут быть не подвёрстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
Напомним, в воскресенье, 23 мая, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
Позже стало известно, что Евросоюз может запретить самолётам белорусских авиакомпаний посадку в странах объединения. Кроме того, Брюссель рассматривает возможность запрета транзитных перевозок через Белоруссию в страны ЕС. В свою очередь Украина объявила о прекращении авиасообщения с соседним государством.
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