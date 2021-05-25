Захарова рассказала, ждёт ли Россия новых санкций ЕС из-за инцидента в Минске

После экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске Евросоюз призвал ввести дополнительные санкции против Белоруссии. Один из вариантов развития событий — ЕС может ввести их и против России. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что санкции появляются сами по себе.

"Мы санкций не ждём... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе вне зависимости от событий. Они могут быть подвёрстаны под события, а могут быть не подвёрстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".