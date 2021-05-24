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Белорусским самолётам могут запретить посадку в аэропортах стран ЕС

Также среди санкций может быть запрет на транзитные перевозки через Белоруссию.

24 мая, 11:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз может запретить самолётам белорусских авиакомпаний посадку в странах объединения после инцидента с лайнером компании Ryanair, экстренно севшим в Минске. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как рассказал неназванный источник агентства, Брюссель также рассматривает возможность запрета транзитных перевозок через Белоруссию в страны ЕС. Такие меры возможны даже несмотря на то, что повлекут за собой увеличение расходов для европейских компаний.

Чиновник также заметил, что самый простой путь для ЕС — ввести дополнительные санкции против физических и юридических лиц Белоруссии, однако прошлые санкции в отношении президента республики Александра Лукашенко не оказали большого влияния.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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