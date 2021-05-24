Белорусским самолётам могут запретить посадку в аэропортах стран ЕС

Евросоюз может запретить самолётам белорусских авиакомпаний посадку в странах объединения после инцидента с лайнером компании Ryanair, экстренно севшим в Минске. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как рассказал неназванный источник агентства, Брюссель также рассматривает возможность запрета транзитных перевозок через Белоруссию в страны ЕС. Такие меры возможны даже несмотря на то, что повлекут за собой увеличение расходов для европейских компаний.