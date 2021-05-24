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Прокуратура потребовала запретить ещё одну рекламу Dolce & Gabbana — в ней целуются мужчины

Ранее ведомство обратилось в суд с иском о запрете ролика с девушками в страстном поцелуе, однако он был оставлен без движения.

24 мая, 10:56
<p>Кадр из видео @ Instagram / dolcegabbana</p>

Кадр из видео @ Instagram / dolcegabbana

Прокуратура подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать запрещённым в России ещё один рекламный ролик модного дома Dolce & Gabbana в "Инстаграме" — в нём целуются мужчины. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

"Видео истец также просит признать запрещённым к распространению", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Речь идёт о ролике от 12 февраля, в котором двое мужчин страстно целуются. В описании сказано, что он опубликован в поддержку организации, оказывающей помощь людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пост набрал больше 100 тысяч лайков.

Прокуратура обратилась в суд из-за рекламы Dolce & Gabbana со страстно целующимися девушками

Прокуратура обратилась в суд из-за рекламы Dolce & Gabbana со страстно целующимися девушками

Это уже второе видео модного дома, который прокуратура требует запретить. Однако, как уточнили в объединённой пресс-службе, первый иск оставлен без движения до 7 июня из-за нарушений. Так, прокурор не представил копии материалов проверки по обращению депутата Госдумы Михаила Романова. Кроме того, заявление не содержит информации об административном ответчике. Также к иску не были приложены доказательства того, что во время проверки установить ответчика было невозможно.

А в марте другой депутат Госдумы — Анатолий Выборный — обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить инстаграм-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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