Прокуратура потребовала запретить ещё одну рекламу Dolce & Gabbana — в ней целуются мужчины

Прокуратура подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать запрещённым в России ещё один рекламный ролик модного дома Dolce & Gabbana в "Инстаграме" — в нём целуются мужчины. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

"Видео истец также просит признать запрещённым к распространению", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Речь идёт о ролике от 12 февраля, в котором двое мужчин страстно целуются. В описании сказано, что он опубликован в поддержку организации, оказывающей помощь людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пост набрал больше 100 тысяч лайков.

Это уже второе видео модного дома, который прокуратура требует запретить. Однако, как уточнили в объединённой пресс-службе, первый иск оставлен без движения до 7 июня из-за нарушений. Так, прокурор не представил копии материалов проверки по обращению депутата Госдумы Михаила Романова. Кроме того, заявление не содержит информации об административном ответчике. Также к иску не были приложены доказательства того, что во время проверки установить ответчика было невозможно.