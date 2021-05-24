Прокуратура потребовала запретить ещё одну рекламу Dolce & Gabbana — в ней целуются мужчины
Ранее ведомство обратилось в суд с иском о запрете ролика с девушками в страстном поцелуе, однако он был оставлен без движения.
Кадр из видео @ Instagram / dolcegabbana
Прокуратура подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать запрещённым в России ещё один рекламный ролик модного дома Dolce & Gabbana в "Инстаграме" — в нём целуются мужчины. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Видео истец также просит признать запрещённым к распространению", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Речь идёт о ролике от 12 февраля, в котором двое мужчин страстно целуются. В описании сказано, что он опубликован в поддержку организации, оказывающей помощь людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пост набрал больше 100 тысяч лайков.
Это уже второе видео модного дома, который прокуратура требует запретить. Однако, как уточнили в объединённой пресс-службе, первый иск оставлен без движения до 7 июня из-за нарушений. Так, прокурор не представил копии материалов проверки по обращению депутата Госдумы Михаила Романова. Кроме того, заявление не содержит информации об административном ответчике. Также к иску не были приложены доказательства того, что во время проверки установить ответчика было невозможно.
А в марте другой депутат Госдумы — Анатолий Выборный — обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить инстаграм-аккаунт Dolce & Gabbana на предмет нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних".
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