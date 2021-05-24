Власти Турции предложили России возобновить авиасообщение с популярными курортами
Местное Министерство туризма уверяет, что в Анталье, Бодруме, Даламане и Измире эпидемиологическая обстановка гораздо лучше, чем в среднем по стране.
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Турция предложила России возобновить в первую очередь полёты в курортные регионы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Минтуризма страны Мехмета Эрсоя. По статистике ведомства, чаще всего путешественники из России направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и чуть реже — в Измир. С этих городов и предлагается вновь запустить перелёты.
"Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "всё включено", — заключил представитель турецкого министерства.
Он подчеркнул: в дальнейшем, когда требования российской стороны будут полностью удовлетворены, авиасообщение можно будет расширить. Такая же система поэтапного возобновления перелётов была реализована у турков с немцами, и она, как утверждает господин Эрсой, зарекомендовала себя как эффективная.
Ранее также стало известно, что Турция может отменить обязательное предоставление результатов тестирования на коронавирус для россиян при въезде в страну. Связано это с успехом России в борьбе с заболеванием.
Напомним, требование, согласно которому все въезжающие в Турцию граждане обязаны предоставлять свежие результаты ПЦР-тестов, было введено в стране в конце декабря прошлого года. С российской же стороны в начале мая этого года было введено правило, по которому свежий тест необходим при возвращении в Россию.
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