Власти Турции предложили России возобновить авиасообщение с популярными курортами

Турция предложила России возобновить в первую очередь полёты в курортные регионы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя Минтуризма страны Мехмета Эрсоя. По статистике ведомства, чаще всего путешественники из России направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и чуть реже — в Измир. С этих городов и предлагается вновь запустить перелёты.

"Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "всё включено", — заключил представитель турецкого министерства.

Он подчеркнул: в дальнейшем, когда требования российской стороны будут полностью удовлетворены, авиасообщение можно будет расширить. Такая же система поэтапного возобновления перелётов была реализована у турков с немцами, и она, как утверждает господин Эрсой, зарекомендовала себя как эффективная.

Ранее также стало известно, что Турция может отменить обязательное предоставление результатов тестирования на коронавирус для россиян при въезде в страну. Связано это с успехом России в борьбе с заболеванием.