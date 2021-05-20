В Турции впервые с марта за сутки выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса
За последние 24 часа в стране было проведено свыше 219 тысяч тестов на наличие инфекции в организме. Общее число выздоровевших приближается к отметке в пять миллионов.
Фото © ТАСС/Zuma
В Турции за прошедшие сутки зарегистрировали 9385 случаев заражения коронавирусом, что является минимумом с 1 марта. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.
В ведомстве уточнили, что за 24 часа жертвами инфекции стали 207 человек.
"Теперь общее число умерших составляет 45 628, а инфицированных — 5,160 миллиона", — указали в Минздраве, добавив, что 4,989 миллиона человек уже оправились от ковида.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Турции начался в марте, а пика достиг 16 апреля, когда за 24 часа было выявлено 63 082 новых случая инфицирования. В связи с резким скачком распространения инфекции в республике в период с 29 апреля по 17 мая был введён жёсткий локдаун.
Как уже писал Лайф, Турция не располагает информацией о дате возобновления авиасообщения с РФ. При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что полёты могут возобновиться в середине июня после того, как делегация из РФ проверит уровень защиты турецких аэропортов и отелей от коронавируса.
Напомним, Россия ограничила полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшившейся там ситуации с ковидом. Из-за этого "Аэрофлот" прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, за исключением двух рейсов в неделю. Однако в авиакомпании заявили о готовности пересмотреть расписание в зависимости от решения оперштаба. Также стало известно, что авиакомпания S7 отменила все свои рейсы в Турцию до конца лета.
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