Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии значимых рисков из-за индийского штамма коронавируса

Индийские мутации коронавируса, в том числе самая опасная из них, не несут для России каких-либо значимых рисков. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что российские препараты от ковида способны защитить от всех штаммов.

"Российские вакцины защищают от всех штаммов, сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций. И пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли", — уточнила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

При этом руководитель Роспотребнадзора добавила, что случаи заражения индийским штаммом коронавируса были выявлены в России, однако самой опасной мутации, распространённой в Индии, в нашей стране нет.

"В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет. И распространения его нет. <…> Больше десяти сегодня будет уже индийских штаммов [в России], но это обычная история", — сказала глава ведомства.

По словам Поповой, в России уже выявлено более 550 случаев заражения "британским" ковидом-мутантом, также зафиксированы десятки случаев инфицирования "южноафриканским" штаммом.