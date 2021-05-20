Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: Остаётся сложной, но не драматичной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, но не драматичной. Об этом он сказал в беседе с телеканалом "Россия-1".

"Что касается ситуации, она остаётся сложной, но, ещё раз говорю, не драматичной: небольшой рост [числа выявляемых случаев], но при этом никаких серьёзных отклонений или взрывного роста не наблюдается", — отметил градоначальник.

Собянин также добавил, что всем жителям Москвы, которые планируют отпуск, необходимо сделать прививку от CoViD-19. Он призвал не рисковать ни своим здоровьем, ни самочувствием окружающих.