Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: Остаётся сложной, но не драматичной
Градоначальник призвал жителей столицы, которые планируют отпуск, сделать прививку от ковида. Он отметил, что это важно как для своего здоровья, так и для здоровья окружающих.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остаётся сложной, но не драматичной. Об этом он сказал в беседе с телеканалом "Россия-1".
"Что касается ситуации, она остаётся сложной, но, ещё раз говорю, не драматичной: небольшой рост [числа выявляемых случаев], но при этом никаких серьёзных отклонений или взрывного роста не наблюдается", — отметил градоначальник.
Собянин также добавил, что всем жителям Москвы, которые планируют отпуск, необходимо сделать прививку от CoViD-19. Он призвал не рисковать ни своим здоровьем, ни самочувствием окружающих.
Ранее Собянин назвал число москвичей, привившихся от ковида. Те, кто ещё не переболел или не получил вакцину, находятся в зоне риска, отметил мэр столицы.
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