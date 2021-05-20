Невролог назвал тёмные круги под глазами страшным симптомом
Они появляются, когда замедляется отток венозной крови от головного мозга — под глазами начинает скапливаться кровь, плохо насыщенная кислородом.
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Тёмные круги под глазами могут свидетельствовать об опасных процессах, происходящих в организме. Об этом в беседе со "Звездой" рассказал невролог Павел Хорошев.
"Вообще, тёмные круги под глазами — это очень грозный, если не страшный, симптом. Свидетельствует прежде всего о повышении внутрибрюшного давления. Об этом, к сожалению, мало кто знает", — отметил эксперт.
По его словам, тёмные круги появляются, когда замедляется отток венозной крови от головного мозга — под глазами начинает скапливаться кровь, плохо насыщенная кислородом. А вот затруднение с оттоком происходит из-за повышения внутрибрюшного давления. Если в силу какой-то причины растёт какой-то орган, например, при циррозе печени или ожирении, и человек при этом оказывает давление на него (носит корсет или занимается укреплением брюшной стенки), происходит повышение давления.
"Органу некуда расти, он начинает давить на диафрагму и вызывает её смещение вверх. Из-за этого повышается давление в грудной полости, после чего увеличивается центральное венозное давление. Из-за этого отток венозной крови из черепной коробки затрудняется и может появляться этот симптом", — объяснил невролог.
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