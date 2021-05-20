Невролог назвал тёмные круги под глазами страшным симптомом

Тёмные круги под глазами могут свидетельствовать об опасных процессах, происходящих в организме. Об этом в беседе со "Звездой" рассказал невролог Павел Хорошев.

По его словам, тёмные круги появляются, когда замедляется отток венозной крови от головного мозга — под глазами начинает скапливаться кровь, плохо насыщенная кислородом. А вот затруднение с оттоком происходит из-за повышения внутрибрюшного давления. Если в силу какой-то причины растёт какой-то орган, например, при циррозе печени или ожирении, и человек при этом оказывает давление на него (носит корсет или занимается укреплением брюшной стенки), происходит повышение давления.