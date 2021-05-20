Задержание питерского выпускника в военной экипировке, пытавшегося пройти в школу с оружием, попало на видео

Задержание питерского выпускника, который хотел пройти в школу с оружием и в военной экипировке, попало на видео. Видео © LIFE

На видео попало задержание 17-летнего школьника из Санкт-Петербурга, который попытался прийти на занятия в военной экипировке и с пистолетом для страйкбола в руках.

На кадрах видно, как одиннадцатиклассника задерживают два правоохранителя. Его сумку с пистолетом один из полицейских кидает на землю. Школьник пытается выкрикнуть какие-то оправдания, однако силовики с ним не церемонятся. "Рот закрыл!" — отрезал один из стражей порядка.

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл утром в четверг, 20 мая. Подросток, появившийся на территории учебного заведения, не на шутку напугал учащихся школы своим подозрительным нарядом. Однако, как пояснил парень, оделся он так вовсе не из-за дурных помыслов. По словам учащегося, он готовился к участию в театрализованной сценке по повести "Алые паруса".

Задержание молодого человека в беседе с РИА ФАН подтвердила директор учебного заведения. Она указала, что проблем с дисциплиной у мальчика не было, впрочем, как и друзей — он довольно закрытый человек. По словам источника агентства, сейчас со школьником работают оперативники.