В Госдуме поддержали предложение заменить трудовых мигрантов заключёнными
У людей, пребывающих в местах лишения свободы, должна быть возможность полноценно работать и получать соответствующее вознаграждение, считает Владимир Гутенёв.
Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв поддерживает предложение ФСИН активнее использовать заключённых на тех работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов. Своей точкой зрения он поделился в беседе с RT.
"Я всячески приветствую, чтобы у заключённых была добровольная возможность работать и получать за это достаточно приличное вознаграждение, а не символичное, демонстрировать то, что они встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться", — заявил Гутенёв.
Бизнес со своей стороны должен вкладываться в высокотехнологичные рабочие места, добавил парламентарий. Он опасается, что привлечение как мигрантов, так и людей, пребывающих в местах лишения свободы, демотивирует их работодателей по линии внедрения современных технологий.
Напомним, что президент Владимир Путин заявлял о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики. Глава государства отметил, что Россия делает всё, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. К примеру, МВД решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России.
Ранее Лайф рассказывал, что осуждённых решили признать социально уязвимой категорией граждан. Предприятиям, которые их нанимают, станут доступны льготы.
Фото © Shutterstock