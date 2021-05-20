В Госдуме поддержали предложение заменить трудовых мигрантов заключёнными

У людей, пребывающих в местах лишения свободы, должна быть возможность полноценно работать и получать соответствующее вознаграждение, считает Владимир Гутенёв.

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв поддерживает предложение ФСИН активнее использовать заключённых на тех работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов. Своей точкой зрения он поделился в беседе с RT.

"Я всячески приветствую, чтобы у заключённых была добровольная возможность работать и получать за это достаточно приличное вознаграждение, а не символичное, демонстрировать то, что они встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться", — заявил Гутенёв.

Бизнес со своей стороны должен вкладываться в высокотехнологичные рабочие места, добавил парламентарий. Он опасается, что привлечение как мигрантов, так и людей, пребывающих в местах лишения свободы, демотивирует их работодателей по линии внедрения современных технологий.