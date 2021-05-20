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В Госдуме поддержали предложение заменить трудовых мигрантов заключёнными

У людей, пребывающих в местах лишения свободы, должна быть возможность полноценно работать и получать соответствующее вознаграждение, считает Владимир Гутенёв.

20 мая, 09:14

Фото © Shutterstock

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв поддерживает предложение ФСИН активнее использовать заключённых на тех работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов. Своей точкой зрения он поделился в беседе с RT.

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"Я всячески приветствую, чтобы у заключённых была добровольная возможность работать и получать за это достаточно приличное вознаграждение, а не символичное, демонстрировать то, что они встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться", — заявил Гутенёв.

Бизнес со своей стороны должен вкладываться в высокотехнологичные рабочие места, добавил парламентарий. Он опасается, что привлечение как мигрантов, так и людей, пребывающих в местах лишения свободы, демотивирует их работодателей по линии внедрения современных технологий.

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Напомним, что президент Владимир Путин заявлял о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики. Глава государства отметил, что Россия делает всё, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. К примеру, МВД решило дать мигрантам-нарушителям шанс узаконить пребывание в России.


Ранее Лайф рассказывал, что осуждённых решили признать социально уязвимой категорией граждан. Предприятиям, которые их нанимают, станут доступны льготы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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