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Путин заявил о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики

Глава государства отметил, что РФ делает всё, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно.

8 мая 2021, 15:21

Путин заявил, что в России не хватает рабочих рук. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном поднял вопрос мигрантов, отметив, что в РФ в настоящее время не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики.

"Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы делаем всё, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", — заявил российский лидер.

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Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на День Победы. Главы двух государств обсудят состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и борьбу с коронавирусом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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