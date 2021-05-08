Путин заявил о нехватке рабочих рук в целых отраслях экономики
Глава государства отметил, что РФ делает всё, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно.
Путин заявил, что в России не хватает рабочих рук. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин во время встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном поднял вопрос мигрантов, отметив, что в РФ в настоящее время не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики.
"Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы делаем всё, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", — заявил российский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на День Победы. Главы двух государств обсудят состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и борьбу с коронавирусом.
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