Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также граждан Украины и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в день празднования Победы граждане с особым чувством гордости и благодарности чтят подвиг отцов и дедов, которые мужественно сражались с врагом и трудились в тылу. Он также выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки были и остаются "незыблемой основой для построения и развития конструктивных" отношений между странами и народами.

Президент России передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Ранее Путин заявил, что 9 Мая останется главным праздником и через десятилетия. Глава государства отметил, что в каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма и подарили жизнь грядущим поколениям.

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