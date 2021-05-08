Путин поздравил граждан Украины, Грузии и стран СНГ с Днём Победы
Российский лидер отметил, что государства должны решительно противостоять попыткам исказить и фальсифицировать историю.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также граждан Украины и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками", — отметил российский лидер.
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Путин подчеркнул, что в день празднования Победы граждане с особым чувством гордости и благодарности чтят подвиг отцов и дедов, которые мужественно сражались с врагом и трудились в тылу. Он также выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки были и остаются "незыблемой основой для построения и развития конструктивных" отношений между странами и народами.
Президент России передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.
Ранее Путин заявил, что 9 Мая останется главным праздником и через десятилетия. Глава государства отметил, что в каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма и подарили жизнь грядущим поколениям.
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