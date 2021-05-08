Зеленский в День памяти и примирения назвал нацизм абсолютным злом

Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по случаю Дня памяти и примирения назвал нацизм абсолютным злом.

"Чтобы никогда не забывать, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается его оправдать, заслуживает только осуждения", — написал глава государства в "Фейсбуке".

День памяти и примирения отмечается на Украине 8 мая. Как подчеркнул президент Незалежной, этот праздник не является заменой Дню Победы.

Зеленский отметил, что украинцы воевали против нацизма с десятками других народов, среди которых русские, поляки, белорусы, евреи, грузины. И делали они это "не для того, чтобы война отнимала жизни наших людей 76 лет спустя". Он подчеркнул, что Вторая мировая стала самой страшной войной в истории человечества, поэтому для поддержки глобального мира были созданы международные институты и правила.

"Вечная память погибшим во Второй мировой войне! Больше никогда!" — закончил своё обращение Зеленский.

Отметим, что фразу "Больше никогда" глава государства также продублировал на английском языке, что вызвало недоумение у некоторых пользователей, поскольку слов на русском языке в его речи нет.

Ранее Лайф рассказывал, что в Риге запретили отмечать День Победы у памятника воинам-освободителям. Территория монумента была огорожена, на месте выставили полицейский кордон.

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