На Камчатке потеряли связь с вертолётом Ми-8

На Камчатке специалисты не могут установить связь с вертолётом Ми-8, совершавшим полёт в районе одной из сопок. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".

"Вертолёт Ми-8, зарегистрированный на частное лицо, совершал полёт в районе одной из сопок. Однако в назначенное время на связь не вышел", — сказал собеседник агентства.

Как стало известно Лайфу, на борту вертолёта два человека, они перевозили около 200 килограммов неопасного груза — предварительно, рыбную продукцию. В МЧС сообщение поступило спустя час после того, как воздушное судно не вышло на связь в намеченное время. Сейчас два спасательных вертолёта прочёсывают местность.

По информации другого собеседника Лайфа, речь идёт о вертолёте Ми-2, принадлежащем рыбокомбинату. Винтокрылая машина следовала из города Елизово к реке Островной, на связь экипаж должен был выйти от озера Котельное.

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