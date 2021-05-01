Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Трое из шести пропавших в Баренцевом море рыбаков найдены мёртвыми

К поискам привлечены вертолёт и специальное судно, задействовано 36 человек.

1 мая 2021, 20:05
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Тела трёх рыбаков обнаружены в акватории Баренцева моря. В данный момент точной информации, сколько человек было на судах, нет. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

"По предварительной информации, рыбаки вышли на четырёх лодках по два человека, попали в шторм, трёх нашли погибшими, двое спаслись, поиски остальных продолжаются", рассказали в ведомстве.

В Мурманской области шестеро рыбаков вышли в море и не вернулись

В Мурманской области шестеро рыбаков вышли в море и не вернулись

Поисково-спасательная операция продолжается. К ней привлечены вертолёт и специальное судно, задействовано 36 человек. Поиски ведутся в Мурманской области, в районе села Териберка, где рыбаки вышли в море и не вернулись.

Ранее Лайф сообщал о рыбаке, который чудом выжил после четырёх дней на морозе. Мужчина считает, что без своей собаки не выжил бы. Он ел собачий корм, с питомцем они согревали друг друга.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1