Трое из шести пропавших в Баренцевом море рыбаков найдены мёртвыми
К поискам привлечены вертолёт и специальное судно, задействовано 36 человек.
Фото © ТАСС
Тела трёх рыбаков обнаружены в акватории Баренцева моря. В данный момент точной информации, сколько человек было на судах, нет. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.
"По предварительной информации, рыбаки вышли на четырёх лодках по два человека, попали в шторм, трёх нашли погибшими, двое спаслись, поиски остальных продолжаются", — рассказали в ведомстве.
Поисково-спасательная операция продолжается. К ней привлечены вертолёт и специальное судно, задействовано 36 человек. Поиски ведутся в Мурманской области, в районе села Териберка, где рыбаки вышли в море и не вернулись.
Ранее Лайф сообщал о рыбаке, который чудом выжил после четырёх дней на морозе. Мужчина считает, что без своей собаки не выжил бы. Он ел собачий корм, с питомцем они согревали друг друга.
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