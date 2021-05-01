Трое из шести пропавших в Баренцевом море рыбаков найдены мёртвыми

Тела трёх рыбаков обнаружены в акватории Баренцева моря. В данный момент точной информации, сколько человек было на судах, нет. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

"По предварительной информации, рыбаки вышли на четырёх лодках по два человека, попали в шторм, трёх нашли погибшими, двое спаслись, поиски остальных продолжаются", — рассказали в ведомстве.

Поисково-спасательная операция продолжается. К ней привлечены вертолёт и специальное судно, задействовано 36 человек. Поиски ведутся в Мурманской области, в районе села Териберка, где рыбаки вышли в море и не вернулись.

Ранее Лайф сообщал о рыбаке, который чудом выжил после четырёх дней на морозе. Мужчина считает, что без своей собаки не выжил бы. Он ел собачий корм, с питомцем они согревали друг друга.

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