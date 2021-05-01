В Мурманской области шестеро рыбаков вышли в море и не вернулись

В Мурманской области, в районе села Териберки, шесть рыбаков на трёх судах вышли в море и не вернулись. В данный момент ведётся их поиск. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

"Первого мая в 15:30 в ОДС главного управления МЧС России по Мурманской области от МСКЦ Мурманска поступила информация о том, что в районе села Териберка Кольского района, предположительно, потеряли ход при возвращении с рыбалки три маломерных судна с шестью рыбаками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что связь с рыбаками отсутствует. На их поиски выделено девять человек спасателей, а также три единицы техники.

Ранее Лайф писал о 26 сахалинских рыбаках, которых пришлось эвакуировать с отколовшейся льдины. Люди оказались отрезаны от суши из-за того, что в четырёх километрах от берега образовалась трещина шириной 30–40 сантиметров.

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