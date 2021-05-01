Шесть детей и одного взрослого перевезут в Москву после ДТП в Ставрополье
Такое решение было принято по итогам совместного консилиума столичных и местных медиков.
Фото © LIFE
Шесть детей и одного взрослого, которые пострадали во время аварии с микроавтобусом и КамАЗом в Ставрополье, транспортируют в Москву на лечение. Об этом Лайфу сообщили в краевом Министерстве здравоохранения.
"В Ставрополь прибыла группа специалистов из федеральных клиник для консультирования пациентов, пострадавших в ДТП на территории Грачёвского муниципального округа 30 апреля. Московские врачи отметили слаженность и выверенность действий врачей Ставрополья в оказании помощи травмированным. Они провели совместный консилиум о дальнейшей тактике лечения пациентов", — сообщили в Минздраве.
Там добавили, что было принято решение о медицинской эвакуации в федеральные медучреждения шестерых детей и одного взрослого. Остальные продолжат лечение в Ставрополе. Ситуация находится на контроле главы местного Минздрава Владимира Колесникова.
Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. 3 мая в Волгоградской области объявлен траур.
Выбор редакции
Найдены документы, отягчающие вину директора спортшколы, где учились погибшие в ДТП девочки
Один человек погиб в жёстком столкновении легковушки, грузовика и автобуса на Кубани
"Обезбашенные от лёгких денег": Руфер рассказал, как в Петербурге нелегальные гиды дерутся за крыши
В Мурманской области шестеро рыбаков вышли в море и не вернулись
Кровь, бинты и шприцы: Лайф публикует видео из подъезда, где звезда "Пацанок" Милас устроила поножовщину
Комментариев: 0