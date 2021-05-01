Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Шесть детей и одного взрослого перевезут в Москву после ДТП в Ставрополье

Такое решение было принято по итогам совместного консилиума столичных и местных медиков.

1 мая 2021, 16:11

Фото © LIFE

Шесть детей и одного взрослого, которые пострадали во время аварии с микроавтобусом и КамАЗом в Ставрополье, транспортируют в Москву на лечение. Об этом Лайфу сообщили в краевом Министерстве здравоохранения.

"В Ставрополь прибыла группа специалистов из федеральных клиник для консультирования пациентов, пострадавших в ДТП на территории Грачёвского муниципального округа 30 апреля. Московские врачи отметили слаженность и выверенность действий врачей Ставрополья в оказании помощи травмированным. Они провели совместный консилиум о дальнейшей тактике лечения пациентов", — сообщили в Минздраве.

Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми на Ставрополье

Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми на Ставрополье

Там добавили, что было принято решение о медицинской эвакуации в федеральные медучреждения шестерых детей и одного взрослого. Остальные продолжат лечение в Ставрополе. Ситуация находится на контроле главы местного Минздрава Владимира Колесникова.

Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. 3 мая в Волгоградской области объявлен траур.

Найдены документы, отягчающие вину директора спортшколы, где учились погибшие в ДТП девочки

Найдены документы, отягчающие вину директора спортшколы, где учились погибшие в ДТП девочки

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Найдены документы, отягчающие вину директора спортшколы, где учились погибшие в ДТП девочки

сегодня в 15:19

Один человек погиб в жёстком столкновении легковушки, грузовика и автобуса на Кубани

сегодня в 14:44

"Обезбашенные от лёгких денег": Руфер рассказал, как в Петербурге нелегальные гиды дерутся за крыши

сегодня в 16:50

В Мурманской области шестеро рыбаков вышли в море и не вернулись

сегодня в 16:41

Кровь, бинты и шприцы: Лайф публикует видео из подъезда, где звезда "Пацанок" Милас устроила поножовщину

сегодня в 16:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1