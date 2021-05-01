Шесть детей и одного взрослого перевезут в Москву после ДТП в Ставрополье

Шесть детей и одного взрослого, которые пострадали во время аварии с микроавтобусом и КамАЗом в Ставрополье, транспортируют в Москву на лечение. Об этом Лайфу сообщили в краевом Министерстве здравоохранения.

"В Ставрополь прибыла группа специалистов из федеральных клиник для консультирования пациентов, пострадавших в ДТП на территории Грачёвского муниципального округа 30 апреля. Московские врачи отметили слаженность и выверенность действий врачей Ставрополья в оказании помощи травмированным. Они провели совместный консилиум о дальнейшей тактике лечения пациентов", — сообщили в Минздраве.

Там добавили, что было принято решение о медицинской эвакуации в федеральные медучреждения шестерых детей и одного взрослого. Остальные продолжат лечение в Ставрополе. Ситуация находится на контроле главы местного Минздрава Владимира Колесникова.

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