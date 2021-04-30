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Лайф публикует список погибших в страшном ДТП с детьми на Ставрополье

Пятеро пострадавших попали в реанимацию, ещё трое — в хирургическое отделение.

30 апреля 2021, 15:03
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Фото © LIFE

Источник в экстренных службах подтвердил Лайфу гибель пятерых детей в результате страшного ДТП в Ставропольском крае. Все погибшие — девочки. Лайф публикует список:

  • Алиса Г., 2008 г.р.
  • Дарья К., 2008 г.р.
  • Арина О., 2009 г.р.
  • Варвара П., 2009 г.р.
  • Алина Д., 2008 г.р.
Появилось видео с места смертельной аварии на Ставрополье, где погибло шесть детей

Появилось видео с места смертельной аварии на Ставрополье, где погибло шесть детей

Ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение.

Как сообщал Лайф, ребята в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По предварительной версии, грузовой автомобиль, выполняя манёвр на дороге, опрокинулся и придавил микроавтобус, который перевозил юных спортсменов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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