Лайф публикует список погибших в страшном ДТП с детьми на Ставрополье
Пятеро пострадавших попали в реанимацию, ещё трое — в хирургическое отделение.
Фото © LIFE
Источник в экстренных службах подтвердил Лайфу гибель пятерых детей в результате страшного ДТП в Ставропольском крае. Все погибшие — девочки. Лайф публикует список:
- Алиса Г., 2008 г.р.
- Дарья К., 2008 г.р.
- Арина О., 2009 г.р.
- Варвара П., 2009 г.р.
- Алина Д., 2008 г.р.
Ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение.
Как сообщал Лайф, ребята в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По предварительной версии, грузовой автомобиль, выполняя манёвр на дороге, опрокинулся и придавил микроавтобус, который перевозил юных спортсменов.
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