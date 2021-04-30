Лайф публикует фото с места аварии на Ставрополье, где разбилась детская баскетбольная команда

Лайф публикует фото с места страшной аварии в Ставропольском крае, жертвами которой стали шестеро юных баскетболистов. Дети возвращались в Волгоград после соревнований в Черкесске. По предварительной версии, грузовой автомобиль, выполняя манёвр на дороге, опрокинулся и придавил микроавтобус, который перевозил юных спортсменов. Эти фотографии прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).