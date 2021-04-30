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В МИД РФ резко ответили на угрозы США из-за применения закона о СМИ-иноагентах

Мария Захарова напомнила Вашингтону, что не Москва начала "игру в иностранных агентов".

30 апреля 2021, 14:27
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о работе финансируемого из американского госбюджета "Радио Свобода / Свободная Европа"* (РСЕ/РС). Он накануне заявил, что США намерены ответить России в случае прекращения существования данного СМИ в РФ.

"Хотела бы напомнить американскому коллеге, что не мы начали игру в иностранных агентов. Её начали Соединённые Штаты Америки. Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах", — написала официальный представитель МИД в своём фейсбуке.

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Она отметила, что любая критика со стороны Вашингтона по вопросу применения российского закона о СМИ-иноагентах выглядит не иначе как пропаганда или просто враньё.

"Я уверена, что и "Радио Свобода / Радио свободная Европа" с достоинством примут свой новый статус. Тем более что от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы. Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идёт. Ожидаем от них соблюдения элементарных требований российского законодательства", — подытожила Захарова.

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К слову, Роскомнадзор регулярно составляет протоколы на средства массовой информации, которым выдан статус иностранных агентов, за отсутствие соответствующей маркировки. Штраф для должностных лиц составляет 50 тысяч рублей, для юридических — 500 тысяч. А ранее в России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций. Для этого руководителю или членам организации два раза за год надо нарушить закон.

* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список СМИ-иноагентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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