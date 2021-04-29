"Мы ответим": США предостерегли Россию от закрытия "Радио Свобода"

США намерены ответить России в случае прекращения работы в стране финансируемого из американского госбюджета "Радио Свобода / Свободная Европа"* (РСЕ/РС). Об этом объявил на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы РСЕ/РС, мы ответим", — сказал Прайс, назвав радио источником "объективных новостей и информации", а также важным "связующим звеном" между США и Россией.

Пресс-секретарь Госдепа не уточнил, о каких именно ответных действиях в отношении России может идти речь.

* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список СМИ-иноагентов.

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