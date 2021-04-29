Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Мы ответим": США предостерегли Россию от закрытия "Радио Свобода"

Госдеп назвал его источником "объективных новостей и информации".

29 апреля 2021, 22:37
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

США намерены ответить России в случае прекращения работы в стране финансируемого из американского госбюджета "Радио Свобода / Свободная Европа"* (РСЕ/РС). Об этом объявил на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы РСЕ/РС, мы ответим", — сказал Прайс, назвав радио источником "объективных новостей и информации", а также важным "связующим звеном" между США и Россией.

Пресс-секретарь Госдепа не уточнил, о каких именно ответных действиях в отношении России может идти речь.

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на сумму более 70 млн рублей

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на сумму более 70 млн рублей

Ранее сообщалось, что список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста пополнил портал "Медуза". Теперь зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко, обязано маркировать свою продукцию.

* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список СМИ-иноагентов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1