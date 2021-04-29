Стрельба возобновилась: Число пострадавших на границе Киргизии и Таджикистана достигло 96

Число пострадавших в результате конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до 96. Об этом сообщил координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков.

"Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек", – сказал он журналистам.

38 раненых были доставлены на самолёте в Бишкек для получения дальнейшего лечения. Число жертв столкновений не изменилось и составляет три человека.

При этом в областном МВД сообщили, что стрельба на границе возобновилась. В селе Максат Лейлекского района горят дома, жителей экстренно эвакуировали в населённые пункты Маргун, Дархун и Даргас. В селе Арка-1 полыхают автозаправки и торговые точки вдоль дороги.

Ранее Лайф сообщал, что Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня. Стороны также достигли соглашения об отводе военных сил на места прежней дислокации. Жертвами столкновений успели стать пять человек. Раненых — десятки. Напомним, в ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули крупные бои.

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