Пылающая граница: как начался военный конфликт между Киргизией и Таджикистаном и к чему может привести

В ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули крупные бои, стороны стягивают в зону конфликта тяжёлую бронетехнику, применяется артиллерия, а счёт раненых, в том числе среди мирных жителей, идёт на десятки. Оба государства обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Что, по мнению экспертов, способствует террористической угрозе и потере части территории для обеих сторон.

Спор за воду

Фото © ТАСС / AP / Vladimir Voronin

Примерно в четыре часа ночи (01:00 по Москве) таджикская сторона начала обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии в приграничной зоне Баткенского района Киргизии. Пограничные войска республики были вынуждены открыть огонь в сторону Таджикистана для защиты своих граждан. С такой версией начала новой эскалации конфликта выступили представители Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики.

В Таджикистане версию соседнего государства категорически отвергают и обвиняют Бишкек в начале новой эскалации. По словам представителей Пограничных войск ГКНБ Таджикистана, конфликт якобы начался ранее, когда граждане Киргизии закидали камнями и избили жителей таджикского села Ходжаи Аъло на участке водораспределительного пункта Головной в верховьях реки Исфары. А ночная перестрелка якобы стала уже следствием побоища. Но и огонь открыли опять же киргизы, утверждают таджикские силовики.

Приграничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном тянется ещё со времён Советского Союза, но Москве удавалось потушить конфликт. После распада СССР ситуация резко обострилась. Стороны до сих пор не могут договориться между собой, демаркированы только 504 из 970 километров общей границы. Более чем 70 участков являются спорными.

Водораспределительный пункт Головной, который предназначен для осуществления ирригационных работ трёх стран — Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, находится как раз на одном из спорных участков. Таджикские власти обвиняют киргизскую сторону в оккупации территории, на которой расположено сооружение.

За прошедшие два года между странами произошло как минимум четыре серьёзных боестолкновения, которые привели к человеческим жертвам или ранению мирных жителей. Предыдущее обострение случилось практически ровно год назад и также в Исфаринском районе Таджикистана. Двое граждан этой республики получили тяжёлые огнестрельные ранения.

Танки и миномёты

Нынешнее обострение сразу приобрело облик полноценного военного конфликта. Киргизские пограничники сообщили, что захватили таджикскую заставу Ходжа Аъло. В то же время они утверждают, что первой открыла огонь таджикская сторона. Якобы применялось стрелковое оружие, пулемёты и миномёты, из-за чего уже на их киргизской погранзаставе Достук начался сильный пожар.

В соцсетях жители приграничных районов обеих стран распространяют видео боестолкновений. На кадрах отчётливо видно применение бронетехники и артиллерии, как минимум один вертолёт Вооружённых сил Таджикистана проследовал в направлении границы. Также таджикские танки засняли в городе Исфаре, расположенном недалеко от зоны конфликта.

Видео © t.me/Kotsnews

Позднее появилась информация, что мэр этого населённого пункта Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время перестрелок. В Сети также появились кадры боя от киргизских пограничников. В ролике БМП ведёт огонь по позициям военнослужащих Таджикистана.

Видео © t.me / "Раньше всех. Ну почти"

— Военный потенциал Киргизии, конечно, превосходит силы Таджикистана примерно в три раза. Основа — это сухопутные войска, флота нет, авиации почти нет — у Киргизии два ударных вертолёта Ми-24. А у Таджикистана и этого нет. Поэтому после возникновения прямого вооружённого конфликта всё зависит от того, в каких масштабах он будет вестись. Если всеми силами и средствами, то у киргизов больше шансов. Впрочем, тут ещё будут играть роль искусство командующего и ряд других факторов. Пока это рутинная перестрелка, — высказал своё мнение Лайфу доктор военных наук Константин Сивков.

ОДКБ и угроза из Афганистана

Политическая сложность данного конфликта, помимо прочего, ещё и в том, что обе страны являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит и Россия. То есть конфликтующие между собой государства формально являются одновременно и союзниками. По крайней мере, на бумаге. Также на их территориях несут службу российские силовики и военнослужащие.

— ОДКБ уже неоднократно предлагала посредничество, но обе стороны не готовы к принципиальным переговорам и поиску компромисса. Компромисс предполагает двусторонние уступки по вопросу демаркации границы, а так как она была проведена ещё в советское время, то не приспособлена быть границей двух суверенных государств и её раздел может задеть национальные чувства радикального электората внутри стран, учитывая непростую обстановку, вызванную в том числе эпидемией. Власти боятся форсировать процесс, — пояснил Лайфу эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Впрочем, сторонам удалось оперативно договориться о полном прекращении огня с 17:00 (по мск) и отводе сил на места прежней дислокации. Соглашение было достигнуто в ходе переговоров глав МИД обеих стран — Руслана Казакбаева и Сироджиддина Аслова. Также запланирована беседа премьер-министров Киргизии и Таджикистана в Казани, где проходит Евразийский межправительственный совет.

Фото © Официальный сайт МИД Киргизской Республики

Однако остро стоит вопрос реализации договорённостей. Тем более что провокаций стоит опасаться даже не от самих участников конфликта, а например, от третьей стороны — радикальных исламистов и афганских боевиков. Террористы давно и небезуспешно пытаются расширить своё влияние в Центральной Азии.

— К сожалению, любая нестабильность способствует росту террористической угрозы, поэтому в наше неспокойное время, когда американцы выходят из Афганистана, нужно заниматься не взаимными ссорами, а крепить общую оборону, — отметил Никита Мендкович.

Впрочем, первоочередной целью для Таджикистана и Киргизии сейчас является прекращение кровопролития. По последним данным, общее число погибших в конфликте возросло до пяти человек, 57 получили ранения.

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