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МИД Киргизии: Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня

Стороны также достигли соглашения об отводе военных сил на места прежней дислокации. Жертвами столкновений успели стать пять человек. Раненых — десятки.

29 апреля 2021, 15:12
<p>Фото © Официальный сайт МИД Киргизской Республики</p>

Фото © Официальный сайт МИД Киргизской Республики

Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 мск) 29 апреля. Об этом сообщает киргизское внешнеполитическое ведомство. Другими словами, вот уже час на приграничной территории не должно быть слышно выстрелов.

До пяти выросло число погибших в конфликте Киргизии и Таджикистана

До пяти выросло число погибших в конфликте Киргизии и Таджикистана

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддиным) достигнуты договорённости о полном прекращении огня и отводе военных сил на места прежней дислокации", — говорится в сообщении.

Напомним, что около 11 часов утра на границе стран возле села Кёк-Таша Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.

Киргизский спецназ занял заставу на территории Таджикистана

Киргизский спецназ занял заставу на территории Таджикистана

Ранее сообщалось, что киргизский спецназ захватил заставу Таджикистана. В ответ на это Таджикистан начал обстрел пяти пограничных застав Киргизии, на заставе Достук в результате этих действий начался пожар.

Жертвами столкновения успели стать пять человек. Раненых — десятки.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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