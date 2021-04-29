МИД Киргизии: Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня

Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 мск) 29 апреля. Об этом сообщает киргизское внешнеполитическое ведомство. Другими словами, вот уже час на приграничной территории не должно быть слышно выстрелов.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Русланом Казакбаевым и Сироджиддином Мухриддиным) достигнуты договорённости о полном прекращении огня и отводе военных сил на места прежней дислокации", — говорится в сообщении.

Напомним, что около 11 часов утра на границе стран возле села Кёк-Таша Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.

Ранее сообщалось, что киргизский спецназ захватил заставу Таджикистана. В ответ на это Таджикистан начал обстрел пяти пограничных застав Киргизии, на заставе Достук в результате этих действий начался пожар.

Жертвами столкновения успели стать пять человек. Раненых — десятки.

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