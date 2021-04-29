Один человек погиб при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

В ходе перестрелки между сотрудниками силовых структур Киргизии и Таджикистана погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и соцразвития Киргизии.

"По данным на 18:00 (15:00 мск), в Баткенскую областную больницу поступило пять пострадавших, один скончался. Ещё один пострадавший поступил из Центра общей врачебной практики Лейлека," — говорится в сообщении.

Огневой контакт между пограничниками продолжается. По свидетельству местных жителей, в селе Кёк-Таше в настоящий момент горит несколько домов. Оттуда и из села Ак-Сай ранее были эвакуированы 400 жителей. Комментариев таджикской стороны по поводу данной информации пока нет.

Также в Сеть попали кадры, на которых видны стягивающиеся к месту конфликта войска. Очевидцы сообщают, что видели, как по дорогам катят БТР, БМП, танки, а некоторые заметили и поднятые в небо истребители.

Войска стягиваются к месту конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Видео © соцсети

Вместе с тем правительства обеих стран уже работают над мирным урегулированием ситуации, рабочую группу со стороны Киргизии возглавит и.о. премьер-министра Артём Новиков, пишут местные СМИ.

Напомним, около 11 часов утра на границе стран возле села Кёк-Таша Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. Всего на границе собралось около 200–300 человек.

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