В Кремле считают неуместными гипотетические рассуждения о замене SWIFT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гипотетические рассуждения о замене SWIFT неуместны и все должны понять, что Россия сильная самодостаточная страна.

"Я не думаю, что здесь уместны гипотетические рассуждения. Эвентуальные рассуждения. Наверное, пришло время понять и американцам тоже. Россия — самодостаточная страна. Россия — это сильное самодостаточное государство, и мир гораздо больше, чем США. И невозможно отключить SWIFT — это же, да, доминирующая, но одна из услуг в финансовом секторе", — сказал он в эфире передачи "Большая игра".

Песков также высказался на тему доллара. По его мнению, роль данной валюты со временем будет снижаться. По его словам, так произойдёт во всём мире, как только люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности его страны-эмитента.

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