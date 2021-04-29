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В Кремле считают неуместными гипотетические рассуждения о замене SWIFT

Вашингтону пора понять, что Россия — сильное самодостаточное государство и мир гораздо больше, чем США.

29 апреля 2021, 12:40

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гипотетические рассуждения о замене SWIFT неуместны и все должны понять, что Россия сильная самодостаточная страна.

"Я не думаю, что здесь уместны гипотетические рассуждения. Эвентуальные рассуждения. Наверное, пришло время понять и американцам тоже. Россия — самодостаточная страна. Россия — это сильное самодостаточное государство, и мир гораздо больше, чем США. И невозможно отключить SWIFT — это же, да, доминирующая, но одна из услуг в финансовом секторе", — сказал он в эфире передачи "Большая игра".

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Песков также высказался на тему доллара. По его мнению, роль данной валюты со временем будет снижаться. По его словам, так произойдёт во всём мире, как только люди засомневаются в стабильности доллара и в стабильности его страны-эмитента.

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Ранее Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". Принятие резолюции ожидается сегодня по итогам пленарной сессии. Между тем российский МИД ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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