"Вы там здоровы?": Директор Муцениеце обвинила Мирославу Карпович в травле артистки

Актриса Агата Муцениеце столкнулась с массовой травлей в соцсетях и обвинениями в алкоголизме. На тематические группы и откровенный хейт в комментариях пожаловалась директор артистки Мариам Андреевская, опубликовав соответствующий пост в "Инстаграме". На публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".

По мнению Андреевской, вся критика и оскорбления поступают в адрес Муцениеце по заказу актрисы Мирославы Карпович, которая тёплыми и близкими отношениями связана с экс-супругом Агаты Павлом Прилучным.

"У меня вопрос: ребят, вы там здоровы?" — обратилась Андреевская к пользователям "Инстаграма", прикрепив скриншоты оскорблений, которые появляются в адрес актрисы.

Директор Муцениеце назвала происходящее моральным насилием и подчеркнула, что собирается положить конец возникшему буллингу. Она также не исключила, что привлечёт для этого юристов.

Впрочем, в злоупотреблении алкоголем Агату Муцениеце ранее заподозрили и её поклонники. Не так давно актриса опубликовала в соцсетях странное видео с монологом, который смутил фанатов.

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