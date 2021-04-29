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"Вы там здоровы?": Директор Муцениеце обвинила Мирославу Карпович в травле артистки

Мариам Андреевская назвала буллинг моральным насилием и не исключила, что привлечёт на помощь юристов.

29 апреля 2021, 12:23
<p>Агата Муцениеце. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CG6KfoBjPP7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">agataagata</a></p>

Агата Муцениеце. Фото © Instagram / agataagata

Актриса Агата Муцениеце столкнулась с массовой травлей в соцсетях и обвинениями в алкоголизме. На тематические группы и откровенный хейт в комментариях пожаловалась директор артистки Мариам Андреевская, опубликовав соответствующий пост в "Инстаграме". На публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".

По мнению Андреевской, вся критика и оскорбления поступают в адрес Муцениеце по заказу актрисы Мирославы Карпович, которая тёплыми и близкими отношениями связана с экс-супругом Агаты Павлом Прилучным.

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"У меня вопрос: ребят, вы там здоровы?" — обратилась Андреевская к пользователям "Инстаграма", прикрепив скриншоты оскорблений, которые появляются в адрес актрисы.

Директор Муцениеце назвала происходящее моральным насилием и подчеркнула, что собирается положить конец возникшему буллингу. Она также не исключила, что привлечёт для этого юристов.

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Впрочем, в злоупотреблении алкоголем Агату Муцениеце ранее заподозрили и её поклонники. Не так давно актриса опубликовала в соцсетях странное видео с монологом, который смутил фанатов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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