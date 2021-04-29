Упавшая со скалы свердловская школьница увлекалась аниме и гуглила способы суицида

Разбившаяся при падении со скалы школьница из Свердловской области увлекалась аниме. Об этом Лайфу сообщил близкий к следствию источник.

Информацию о любви погибшей к японской мультипликации удалось получить при изучении истории браузера, в котором следователи обнаружили большое количество ссылок на японские мультфильмы со "смертельной" тематикой. Также источник сообщил, что девочка интересовалась способами сведения счётов с жизнью.

Тем временем версии с травлей со стороны учительницы математики и изнасилованием не нашли подтверждения. Учителя и школьники рассказали, что преподавательница действительно строгая, но серьёзных конфликтов с девочкой у них не было. Следователи уже направили исковые заявления о блокировке сайтов со способами суицида. Расследование гибели школьницы продолжается.

Напомним, тело девочки из города Лесного Свердловской области было найдено в середине апреля. Тревогу забили учителя, когда девочка не пришла на уроки. Вскоре правоохранители обнаружили её тело, а в её телефоне нашли предсмертные сообщения, записанные для родителей и одноклассников.

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