Суд дал ход делу против букмекера 1xBet о выводе из России 63 млрд руб

Бежицкий районный суд Брянска отказал защите букмекерской конторы 1xBet в дополнительном следствии по уголовному делу о незаконной игорной деятельности и назначил дату суда. Об этом Лайфу сообщили в СУ СК России по Брянской области.

Сейчас на скамье подсудимых по уголовному делу 1xBet только один подсудимый — Олеся Моспанова, работавшая управляющей сетью "Букмекер паб" в Брянске. По версии следствия, именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета.

Как установили правоохранители, Моспанова действовала в составе преступной группы, ей вменяется проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо без полученной лицензии. Часть 3 статьи говорит о том, что преступление было совершено организованной группой лиц. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Фигурантами громкого дела о выводе 63 млрд рублей стали брянские коммерсанты Роман Семиохин и Дмитрий Казорин, а также экс-сотрудник киберразведки МВД РФ Сергей Каршков. Следствие по ним выделено в отдельное уголовное дело. Сейчас все трое, по данным Следственного комитета, находятся за границей, на территории Кипра.

В рамках этого дела следователи также вызывали на допрос бывшего мэра Брянска Николая Патова — Лайф писал, что у здания регионального Следственного комитета РФ заметили его роскошный Mercedes-Maybach.

Напомним, что российские силовики ещё прошлым летом завершили масштабное расследование о выводе из страны десятков миллиардов через сеть нелегальных онлайн-казино, работающих под брендом известной букмекерской конторы 1xBet. Несмотря на блокировку сайтов Роскомнадзором, компании удавалось обходить запреты, используя сайты-зеркала вместо тех, что оказались заблокированными. Осенью в рамках расследования уголовного дела сразу в нескольких российских регионах была арестована недвижимость общей стоимостью полтора миллиарда рублей.

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