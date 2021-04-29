Арбитр Вилков официально отстранён от судейства без права восстановления
Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков получит пожизненное отстранение.
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
На заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение отстранить Михаила Вилкова от судейства без права восстановления.
"Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершённые арбитром, которые не соответствуют статусу судьи РПЛ, — сказал Ашот Хачатурянц журналистам. — Кроме того, я попросил клубы подготовить предложения пошаговой реализации судейской реформы. Мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать".
Впервые Вилков был отстранён от судейства после матча 11-го тура РПЛ "Краснодар" — "Рубин" (3:1). Затем ему дали шанс и поставили на игру 26-го тура "Локомотив" — "Ростов" (4:1), но он не справился со своей работой.
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