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Матч "Локомотив" — "Динамо" пройдёт на "Арене Химки"

По решению КДК РФС железнодорожники один матч обязаны провести на нейтральном поле за пределами Москвы.

29 апреля 2021, 10:05
<p>Фото © Антон Новодережкин / ТАСС</p>

Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Технического поражения не будет: КДК вынес решение по скандалу на матче "Локомотив" — "Спартак"

Технического поражения не будет: КДК вынес решение по скандалу на матче "Локомотив" — "Спартак"

Пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что матч 29-го тура "Локомотив" — "Динамо" состоится на "Арене Химки" в связи с решением КДК РФС. Комитет после скандального матча со "Спартаком" обязал "Локо" провести один матч на нейтральном поле в другом городе, также клуб был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Напомним, что матч "Локомотив" — "Динамо" состоится 8 мая в 16:30 (мск).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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