Матч "Локомотив" — "Динамо" пройдёт на "Арене Химки"

Технического поражения не будет: КДК вынес решение по скандалу на матче "Локомотив" — "Спартак"

Пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что матч 29-го тура "Локомотив" — "Динамо" состоится на "Арене Химки" в связи с решением КДК РФС. Комитет после скандального матча со "Спартаком" обязал "Локо" провести один матч на нейтральном поле в другом городе, также клуб был оштрафован на 300 тысяч рублей.