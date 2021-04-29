Матч "Локомотив" — "Динамо" пройдёт на "Арене Химки"
По решению КДК РФС железнодорожники один матч обязаны провести на нейтральном поле за пределами Москвы.
Фото © Антон Новодережкин / ТАСС
Пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что матч 29-го тура "Локомотив" — "Динамо" состоится на "Арене Химки" в связи с решением КДК РФС. Комитет после скандального матча со "Спартаком" обязал "Локо" провести один матч на нейтральном поле в другом городе, также клуб был оштрафован на 300 тысяч рублей.
Напомним, что матч "Локомотив" — "Динамо" состоится 8 мая в 16:30 (мск).
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