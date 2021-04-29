Стали известны новые детали по делу ФК "Чертаново"
О задержаниях и обыске в офисе футбольного клуба сообщалось накануне.
Стали известны детали скандальной истории с ФК "Чертаново". Как сообщает журналист Иван Карпов у себя в телеграм-канале, было заведено уголовное дело по статье 159 ч. 4 — "Мошенничество, совершённое группой в особо крупном размере".
"Речь идёт о десятках, если не сотнях миллионов рублей", — отмечает журналист. — "Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей".
При этом отмечается, что статус экс-директора академии Николая Ларина пока не определён, но высока вероятность, что он будет признан подозреваемым, как и спортивный директор команды Сергей Хабаров. Помимо них в деле фигурирует более пяти должностных лиц академии.
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