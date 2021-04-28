"Кто чемпионы?" "Авангард" показал, как отмечает победу в Кубке Гагарина
Сегодня "ястребы" в четвёртый раз обыграли московских армейцев и впервые выиграли Кубок Гагарина.
Фото © ХК "Авангард"
Пресс-служба "Авангарда" опубликовала эмоциональные кадры из раздевалки омской команды, где хоккеисты, тренерский штаб и персонал "ястребов" отмечают первую в истории клуба победу в Кубке Гагарина. На видео игроки обливаются шампанским и хором отвечают на самый важный в этот вечер вопрос: кто чемпионы?
КТО ЧЕМПИОНЫ? 🏆🦅 pic.twitter.com/EIXOF1M1j0— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021
Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина "Авангард" обыграл ЦСКА (4-2), тем самым взяв реванш у армейцев за поражение в финале 2019 года.
Выбор редакции
Париж взят: "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинале ЛЧ
Омск гуляет: горожане заблокировали улицы, празднуя победу "Авангарда" в Кубке Гагарина
Президент КХЛ Морозов прокомментировал первую победу "Авангарда" в Кубке Гагарина
Россиянин арестован в США по делу об отмывании $336 млн через биткоины
Милош Бикович впервые появился на светской вечеринке с новой возлюбленной – чемпионкой
Комментариев: 0