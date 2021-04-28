"Кто чемпионы?" "Авангард" показал, как отмечает победу в Кубке Гагарина

Пресс-служба "Авангарда" опубликовала эмоциональные кадры из раздевалки омской команды, где хоккеисты, тренерский штаб и персонал "ястребов" отмечают первую в истории клуба победу в Кубке Гагарина. На видео игроки обливаются шампанским и хором отвечают на самый важный в этот вечер вопрос: кто чемпионы?