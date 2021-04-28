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"Кто чемпионы?" "Авангард" показал, как отмечает победу в Кубке Гагарина

Сегодня "ястребы" в четвёртый раз обыграли московских армейцев и впервые выиграли Кубок Гагарина.

28 апреля 2021, 21:34
<p>Фото © ХК "Авангард"</p>

Фото © ХК "Авангард"

Пресс-служба "Авангарда" опубликовала эмоциональные кадры из раздевалки омской команды, где хоккеисты, тренерский штаб и персонал "ястребов" отмечают первую в истории клуба победу в Кубке Гагарина. На видео игроки обливаются шампанским и хором отвечают на самый важный в этот вечер вопрос: кто чемпионы?

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина "Авангард" обыграл ЦСКА (4-2), тем самым взяв реванш у армейцев за поражение в финале 2019 года.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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