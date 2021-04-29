Избитого хоккеиста Антипова планируют сегодня выписать из больницы

Экс-хоккеиста молодёжного ЦСКА Кевина Антипова, избитого актёром Александром Палем и его друзьями, уже сегодня планируют выписать из больницы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Накануне Антипова прооперировали. Операция прошла под местной анестезией. Поскольку она была несложной, Кевина уже готовят к выписке.

Ранее Лайф писал, что полицейские установили последнего участника конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Им оказался 32-летний московский фотограф Дмитрий Чёрный.

Также Лайф публиковал новое видео с моментом избиения экс-игрока ЦСКА актёром Палем. На кадрах видно, что один из участников конфликта пинает Антипова в корпус, отчего спортсмен оказывается в лежачем положении, а затем получает удар в голову. После хоккеист встаёт и, шатаясь, отходит в сторону.

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