После инцидента с хоккеистом актёр Саша Паль может потерять роли и рекламные контракты

Выходные подвели известного 32-летнего актёра Александра Паля под уголовное дело. Столичные полицейские подозревают, что он с друзьями избил в центре Москвы бывшего спортсмена Кевина Антипова. Расследование может осложнить актёрскую карьеру Паля, а также сказаться на рекламных контрактах. Лайф разбирался, чем это ему грозит.

Ночью 24 апреля в отделение челюстно-лицевой хирургии ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова попал бывший хоккеист команды "Красная Армия" МХЛ Кевин Антипов, у которого диагностировали перелом костей скуло-глазничного комплекса, перелом скулы, ушиб и гематому мягких тканей лица.

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По рассказам самого потерпевшего, в пятницу поздно вечером он возвращался со дня рождения отца, который отмечали в офисе неподалёку. Антипов остановился в Малом Левшинском переулке, чтобы дождаться такси. Он утверждает, что в это время подъехал бордовый автомобиль "Ауди", из него выскочили трое неизвестных и набросились на него. По словам хоккеиста, его ударили не менее трёх раз по лицу, после чего он рухнул на землю. Антипов спросил, за что его бьют, однако дебоширы сели в иномарку и уехали. В одном из нападавших он узнал известного актёра Александра Паля.

После инцидента хоккеист сначала отправился домой, а уже ночью обратился за медицинской помощью. Сейчас он чувствует себя лучше, однако ему ещё предстоит операция. Инцидент он не комментирует.

Отдел организации дознания ОМВД "Хамовники" возбудил дело по статье 115 УК "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Максимальное наказание по этой статье предусматривает два года лишения свободы. Однако, судя по травмам у хоккеиста, дело могут переквалифицировать на более тяжкое. Окончательное решение будет принято после того, как эксперты уточнят диагноз, определят срок лечения и реабилитации.

Паля и его приятелей нашли и доставили к дознавателю. Утром их отпустили домой в статусе свидетелей. По некоторым данным, они отказались дать официальные показания, сославшись на 51-ю статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких.

Как было дело, установить пока нельзя. У полицейских есть видео с места инцидента, однако его качество не позволяет рассмотреть детали. Телеграм-канал 112 также разместил видео драки, в котором видны лишь контуры каких-то людей. Тем не менее канал сообщает, что именно Паль якобы подходит к Кевину и со спины наносит ему удар ногой. Далее, по данным 112, к Александру "присоединились друзья и они уже втроём избили человека, который не мог защищаться из-за того, что был пьян".

Полицейские проверяют информацию, что конфликт начался после того, как Паль подъехал с друзьями к дому, в котором живёт, и увидел парня, справлявшего нужду. Они сделали ему замечание, после чего началась словесная перепалка, закончившаяся дракой.

По предварительным данным, в пятницу Паль был вместе со своим другом — актёром Данилой Ивановым — и неким Дмитрием, который работает фотографом. В разговоре с Лайфом Александр отказывался от произошедшего, заявляя, что он первый раз слышит о драке. У Иванова действительно есть бордовый "ауди".

Паль (слева) и Иванов (справа) активно занимались боксом. Фото © Instagram / linad.vonavi

Третьего участника избиения — Дмитрия — до сих пор разыскивают, возможно, именно он нанёс травмы бывшему хоккеисту.

Актёр из народа

Александр Паль впервые получил широкую известность, сыграв гопника Хипаря в комедии "Горько!" Образ простого парня из народа, который может в случае чего и "в морду съездить", оказался чрезвычайно прилипчивым, о чём вспоминал и сам актёр:

— Помню, я приехал после съёмок первой части и мне друзья говорят: "Слушай, Паль, ты настоящий гопник!" Я приехал в спортивных штанах, и у меня буквально лезли эти манеры...

Агент актёра Екатерина Комолова — владелец агентства по работе со звёздами 2K talents — отказалась комментировать драку. Сама Комолова (которая также работает с Павлом Деревянко и Ириной Старшенбаум) ранее признавалась, что поддержит Паля в любой ситуации, потому что "агент просто не может вести себя иначе". Однако инцидент не может не сказаться на актёрской карьере Паля, следовательно, и на его заработке.

Сам Паль в интервью уже признавался, что получает за съёмочный день 100–200 тысяч рублей.

Помимо фильмов Паль довольно активно снимается в рекламе. Например, вместе с актёром Сергеем Гармашем был участником роликов для "Почты банка". В рекламе Паль произносил раздражающую многих фразу "Пиу-дыщ!", обозначающую понижение ставок по кредитам. "Почта банк" щедро платил актёрам за съёмки. Согласно данным СПАРК, Гармаш заключил с этим банком три рекламных контракта на общую сумму 97 млн рублей.

Скриншот © "Спарк"

В конце прошлого года Паль получил главную роль в новой рекламной кампании для "Яндекс.Плюса", где он появлялся в образах хиппи, викинга и эльфа. Его заработок в этом проекте неизвестен.

Если следователи изменят процессуальный статус Паля и изберут для него подписку о невыезде, это может создать для него проблемы. Например, сорвать график съёмок. Так, незадолго до трагического ДТП на Садовом кольце актёр Михаил Ефремов снимался в сериале "Вампиры средней полосы". Почти половина материала уже была готова. После возбуждения уголовного дела пришлось переснимать сериал, но уже с Юрием Стояновым в главной роли.

Кроме того, агентства и заказчики рекламных роликов стараются не связываться с актёрами, имеющими скандальную репутацию, чтобы не растерять своих клиентов.

Если Паль станет обвиняемым и дело дойдёт до приговора, то это может испортить ему жизнь. Судимость навсегда фиксируется в информационных базах данных и может всплыть при трудоустройстве, при получении виз, при запросах кредитов и в других житейских ситуациях.

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