Тёмная сторона десантника: что известно о командире боевого крыла Шакро Молодого

50-летний уроженец Туркменистана Батыр Бекмурадов известен в криминальном мире по кличке Бек. Он был профессиональным военным, служил в горячих точках, строил политическую карьеру, пытался заниматься бизнесом. В конечном итоге судьба связала его с лидером крупного мафиозного клана Захарием Калашовым, которого оперативники и криминальный мир знают как Шакро Молодого. Чем он занимался у влиятельного вора в законе — в материале Лайфа.

На днях ФСБ просила Лефортовский райсуд Москвы продлить арест Батыра Бекмурадова — криминального авторитета, который считается главой службы безопасности и командиром боевого отряда Шакро Молодого. Сейчас он стал фигурантом дела о похищении на Рублёвском шоссе в Москве бизнесмена с американским гражданством Бориса Минахи.

© Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Борис Минахи — крупный российско-американский бизнесмен. Когда-то вместе со своим другом детства Давидом Якобашвили он вложился в акции Ейского портового элеватора (ЕПЭ).Затем у друзей возникли разногласия, которые попытались решить в духе второсортных боевиков. В июне 2017 года на Минахи было совершено нападение — машину предпринимателя разбили битами крепкие молодые люди. Затем они надели на Минахи наручники и отвезли в коттедж на Рублёвском шоссе, где несколько часов угрожали, показывая фото жены и двух сыновей. Вымогатели требовали деньги и акции. Бизнесмен сообщил им, что сможет решить вопрос только на свободе, гангстеры ему поверили и отпустили. Минахи спешно улетел в США, откуда продолжает вести тяжбу с Якобашвили.

Батыр Бекмурадов. Фото © TopBlogNews.Ru

По версии следствия, за похищением стояли Бекмурадов и его подчинённые. Сам он свою вину отрицает, признавая частично самоуправство, — дескать он лишь оказывал коллекторские услуги и стал жертвой обстоятельств.

Бекмурадова арестовали в 2016 году во время операции по разгрому группировки, которая, по оперативным данным, под вывеской частной охранной организации (ЧОО "Защитник") занималась вымогательством и обеспечивала безопасность Шакро Молодого. Поводом послужила знаменитая перестрелка на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, в результате которой два человека были убиты и восемь ранены. По версии следствия, ЧОО была лишь юридическим прикрытием, позволявшим людям Шакро Молодого иметь боевое оружие.

Батыр Бекмурадов (второй справа) с экс-главой Ингушетии, генерал-лейтенантом Юнус-Беком Баматгиреевичем Евкуровым (в центре). Фото © OK / Дорогие мои сослуживцы (Туркмения)

По версии следствия, Бекмурадов был фактическим руководителем "Защитника", а формальным — некий Александр Крюков. В группировке Шакро Молодого Бек занимался кадрами, безопасностью и обеспечением бойцов всем необходимым.

Из десантников — в политики

Бекмурадов родился в сентябре 1970 года в туркменском городе Чарджоу. В 1991 году он окончил Рязанское воздушно-десантное училище и был распределён в 218-й отдельный батальон специального назначения. В России Бекмурадов работал кадровым военным и выполнял боевые задания в Приднестровье, Абхазии и Югославии.

Батыр Бекмурадов на службе. Фото © OK / Дорогие мои сослуживцы (Туркмения)

Его имя впервые оказалось на слуху в 2008 году, когда Бекмурадов стал советником главы Озёрского района Подмосковья Анатолия Почукаева. Майор также был председателем правления Озёрского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", руководил военно-патриотическим клубом "Патриот". Спецназовец даже возглавлял местное отделение партии "Справедливая Россия", получал благодарность от её лидера Сергея Миронова.

Через какое-то время Бекмурадов ушёл в отставку. Майор утверждал, что, мол, на посту советника стал популярнее своего босса. В марте 2009-го десантник сам заявился кандидатом на выборах главы Озёрского района, но проиграл, набрав всего 500 голосов.

Потерпев неудачу в политике, Бекмурадов занялся бизнесом: он решил построить кафе японской кухни "Тадаяма" в подмосковном Видном. Однако и тут не заладилось — местные жители взбунтовались из-за вырубки деревьев под стройплощадку.

Охотник за золотом

Как выяснил Лайф, с 2008 года Бек мог руководить золотодобывающей компанией "Бамская", зарегистрированной в Нерюнгри в доме № 9 на проспекте Дружбы народов. По крайней мере, у десантника и директора горнодобывающей фирмы полностью совпадают ФИО и ИНН.

"Бамская" — золотодобывающее предприятие, созданное в 1996 году. С ним связана крупная артель старателей "Новая", которая по лицензии Роснедр и Якутнедр занимается разведкой и добычей драгметаллов: золота, серебра и металлов платиновой группы. Совокупная выручка компаний в лучшие годы достигала около 1,5 миллиарда рублей.

Артель золотодобытчиков "Новая" на юге Якутии. Кадр из видео YouTube / Игорь Акимов

"Бамская" и "Новая" зарегистрированы по одному адресу, с одним номером офиса. Руководителем обеих организаций числился некий Анатолий Тарнавский. С марта 2008-го по 2011 год руководителем "Бамской" был Бекмурадов. Судя по данным СПАРК, выручка фирмы в те времена достигала почти 400 миллионов рублей в год.

Криминальный мир

По данным СМИ, ещё на посту советника главы Озёрского района Бек занимался сомнительными делами — якобы обложил данью местных бизнесменов.

Постепенно Бекмурадов начал оказывать коллекторские и охранные услуги. Судьба свела его с главой крупного мафиозного клана Шакро Молодым, которого, как говорят знающие люди, майор якобы ласково называл "дядей". На тот момент Бекмурадову принадлежало ЧОП "Союз десантников" (позднее был переименован в "Боевое братство").

Бекмурадов подходил к делу основательно, что его и сгубило: как выяснилось, он записывал все свои разговоры с разными людьми. Это стало настоящей удачей для следователей и оперативников по сбору доказательной базы.

На одной из аудиозаписей Бек обсуждал ситуацию вокруг ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве с Фатимой Мисиковой. Это столичный дизайнер и предпринимательница, из-за которой и произошла печально знаменитая перестрелка. В какой-то момент мужчина произнёс: — Я ушёл в криминальную сферу и качаюсь оттуда…

Напомним, что владелица Elements Жанна Ким познакомилась с дизайнером Фатимой Мисиковой. Бизнесвумен попросила её создать с нуля интерьеры своего заведения. Когда работы в ресторане были завершены, Ким заявила Мисиковой, что она ожидала увидеть другой результат, поэтому расторгла с ней договор.

Как посчитало следствие, Ким к этому моменту уже выплатила дизайнеру 600 тысяч евро. Однако Мисикову такая сумма не устроила, и она обратилась к своему знакомому — Захарию Калашову, чтобы тот помог ей выбить остальное. Вскоре Ким позвонил неизвестный мужчина, представился юристом и предложил уладить конфликт. Уже на следующий день в ресторан Elements приехала группа крепких ребят из ЧОО "Защитник" во главе с криминальным авторитетом Андреем Кочуйковым по кличке Итальянец — правой рукой Шакро Молодого. Он потребовал от бизнесвумен вернуть ему девять миллионов рублей или переписать ресторан на него. Ким в свою очередь вызвала адвоката Эдуарда Буданцева, бывшего офицера РУОП.

Буданцев приехал со своей группой поддержки. Мирного разговора не получилось: стороны достали оружие и начали палить друг в друга. В итоге Буданцев убил двух человек Итальянца и пятерых ранил.

Бек стал обвиняемым по двум эпизодам вымогательства. В первом случае это была ситуация вокруг ресторана Elements и его хозяйки Жанны Ким. Во втором эпизоде шла речь о требовании 10 миллионов рублей у бизнесмена Льва Гарамова. Его навестили крепкие ребята из "Защитника", после чего оперативники ФСБ задержали самих вымогателей и их руководителей — экс-сотрудника ФСО Александра Голубева и Бекмурадова. Суд признал бывшего десантника виновным и приговорил его почти к девяти годам заключения. Теперь ему грозит новый суд. По статье 126 УК (похищение человека) ему грозит до 15 лет колонии.

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