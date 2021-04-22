Кущёвская бойня могла иметь иную подоплёку: что было нужно Цапку в Ростове

Больше 10 лет назад в кубанской станице Кущёвская было совершено беспрецедентное по своим масштабам и жестокости убийство 12 человек, среди которых оказались и дети. Следствие и суд решили, что это бытовое преступление — месть бандитов фермеру Серверу Аметову. Однако половина погибших являлись членами семьи Владимира Мироненко. Он был топ-менеджером крупнейшего зернового трейдера России — корпорации "Астон". Лайф выяснил, что у организатора бойни — главаря местной ОПГ Сергея Цапка — были интересы в сфере поставок зерна через Ростовский порт. Не исключено, что причиной убийства стал передел сфер влияния, а банда охотилась именно за Мироненко.

Цапок в Ростове

Как выяснил Лайф, примерно с 2008 года Сергей Цапок жил в Ростове-на-Дону, на улице Портовой, в доме 364. По городу бандит передвигался исключительно в бронированном автомобиле, а в его оборудованном видеокамерами особняке постоянно дежурили крепкие ребята. На Портовой Цапок был официально зарегистрирован — это может говорить о том, что он решил осесть там основательно.

Портовая находится далеко не в самом престижном районе города — Железнодорожном, зато вблизи от так называемых грузовых ковшей Ростовского морского торгового порта — крупных портовых зон, где отгружают сыпучие продукты. Исторически порт специализируется на зерне и занимает более выгодные позиции, чем Новороссийский, — крупные агропромышленные холдинги Краснодарского края везут урожай именно сюда.

У Сергея Цапка с его правой рукой Вячеславом Цеповязом были давние бизнес-интересы в Ростовской области. Ещё в 2003 году бандиты организовали в Пролетарске фирму ТД ВВС, занимающуюся торговлей зерном. Бизнес не пошёл, и они передали его другим людям — в конце 2009-го компанию исключили из ЕГРЮЛ. Тогда они открыли другую фирму по торговле зерном уже в родной Кущёвке, поэтически назвав её "Райская роза".

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В конце августа 2010 года (за два месяца до резни) Цапок с Цеповязом передали кущёвскую компанию под контроль некоего Ивана Шершунова — сына известного ростовского предпринимателя Александра Шершунова, который когда-то занимал третье место в рейтинге самых успешных бизнесменов области.

Последний уже упоминался в скандале, связанном с ростовским мукомольным комбинатом "Ковш". В июне 2010 года в отношении гендиректора "Ковша" — Николая Коляды — было возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, он заключал с компаниями фиктивные сделки по покупке зерна и таким образом вывел из предприятия 96 миллионов рублей.

Связь с ростовскими бандитами

После убийства в Кущёвке никто не задавался вопросом о бизнес-интересах Цапка в Ростове. Его лишь связывали с печально известной местной ОПГ "Волки", в которую якобы входила и группировка Цапка. "Волки" считались одной из самых старых и жестоких банд Ростова.

Цапковские участвовали и в криминальных разборках: вечером 28 июня 2010 года в переулке Упорном расстреляли из автомата машину авторитетного предпринимателя Сергея Бегиджанова по кличке Француз. От полученных ранений скончались 17-летний внук авторитета Валерий Саруханян и водитель. Сам Француз остался жив благодаря тому, что сидел на заднем сиденье машины. На тот момент он был хозяином крупнейшего в Ростове казино, совладельцем торгового комплекса.

Сергей Бегиджанов. Фото © youtube.com/TheSevenfifteen

Убийство вменили дяде Цапка Николаю, а также его подручному Владимиру Алексееву. Последний после ареста стал сотрудничать со следствием. Как выяснилось, Сергей Бегиджанов и Николай Цапок были знакомы уже много лет. В те времена Француз жил в Кущёвской и находился в хороших отношениях с фермером Сервером Аметовым, в доме которого и разыгралась трагедия.

Однако сам Сергей Цапок стремился легализовать свой бизнес и избавиться от криминального имиджа. Например, в феврале 2010-го на диссертационном совета при Южном федеральном университете кущёвского бандита признали кандидатом наук по социологии.

Смотрящий за кубанским зерном

Нельзя исключать, что Цапок мог перебраться в Ростов именно для контроля зернового трафика через Ростовский порт. Географически Кущёвка находится в 80 километрах от Ростова-на Дону и является так называемыми Северными воротами Кубани. У Цапка для этого были все ресурсы: крупные земельные хозяйства Кущёвского и Ленинградского районов плюс силовая поддержка. Не исключено, что через Цапка левое зерно продавали и другие кубанские хозяйства.

В порту зерно отгружается в специальных грузовых районах — ковшах — и закачивается в терминалы. Оттуда оно попадает в трюмы морских и речных судов, железнодорожные вагоны, зерновозы. Терминалы принадлежат ростовским трейдерам, из которых самым крупным является АО "Астон".

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Компания "Астон", основанная бывшим офицером спецслужб Иваном Викуловым, в то время только набирала обороты. Владельцем фирмы до сих пор является его сын — Вадим Викулов.

"Астону" тогда принадлежало семь элеваторов, судостроительный завод "Моряк", зерновой терминал в ростовском порту, несколько сухогрузов класса "река — море" и танкеров для перевозки растительных масел. В 2009-м Викулов создал ещё одну компанию — "Агентство Астон Энтерпрайз", которая занимается агентированием судов, экспедированием грузов и техническим менеджментом.

Жаркое лето 2010-го

2010 год для зерновых трейдеров выдался в прямом смысле горячим: лето было рекордно жарким. Засуха уничтожила посевы на площади около 10 миллионов гектаров по всей стране. Правительству пришлось пойти тогда на вынужденные меры: 15 августа был введён временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и муки.

Для кубанских аграриев это стало серьёзным потрясением. Им было невыгодно продавать зерно на внутренний рынок по установленным ценам. Это породило волну неплатежей компаний друг другу. Кризис коснулся и крупных зерновых трейдеров — прибыль той же компании "Астон" снизилась в 2011 году в 5,3 раза по сравнению с 2009 годом.

4 ноября 2010 года, в самый разгар кризиса, финансовый директор "Астона" Владимир Мироненко приехал в Кущёвку со своей семьёй, чтобы отметить праздник с фермером Сервером Аметовым. До сих пор точно не известно, что именно их связывало. Но эта встреча закончилась массовым убийством.

Вскоре после событий в Кущёвке компания "Астон" сообщала, что не связывает убийство финансового директора с его профессиональной деятельностью, поскольку Мироненко якобы был только наёмным менеджером. Однако, согласно базе СПАРК, Мироненко принадлежало 15 процентов созданной в 2009 году дочерней компании "Агентство Астон Энтерпрайз", которая занималась в том числе и экспедированием зерна.

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Не исключено, что во время кризиса Мироненко мог перейти дорогу Цапку при поставках зерна через Ростовский порт или не выполнил некие обязательства перед ним или его партнёрами, что и предрешило его участь.

После гибели Мироненко его доля в бизнесе перешла владельцу "Астона" Вадиму Викулову. Уже через два года он попал в список журнала "Форбс" с состоянием в $550 миллионов.

Месть фермеру или бизнес-конфликт

По официальной версии, бандиты пришли в дом Ахметова, чтобы отомстить ему. А семью Мироненко убили как ненужных свидетелей.

Эту же версию подтверждали и некоторые участники ОПГ, но все они затем ушли из жизни при таинственных обстоятельствах. Например, Цапок признал свою вину только после того, как он попал в Краснодарский СИЗО. До этого у следователей не было прямых доказательств против главаря — ни отпечатков, ни биоматериалов, ни орудий убийства, ни свидетельских показаний. Затем он отказался от своих признаний, заявив, что сделал их под давлением. В 2014-м, уже после приговора, Цапок умер при странных обстоятельствах. Место его захоронения на сегодняшний момент неизвестно.

Двое участников банды — Сергей Карпенко и Виталий Иванов — тоже говорили о мести фермеру, но затем оба свели счёты с жизнью.

До сих пор возникают вопросы, почему одержимый местью за гибель брата в 2002 году Цапок ждал долгих восемь лет перед тем, как расправиться с Сервером Аметовым, которого якобы винил в его смерти. Также непонятно, почему наибольшее количество ножевых ранений — 38 — получил именно "случайно подвернувшийся под руку" Владимир Мироненко.

Несмотря на явные пересечения интересов убитого Мироненко с Цапком, возможная экономическая подоплёка массового убийства в Кущёвке изначально глубоко не отрабатывалась. Лайф направил вопросы в АО "Астон" и Следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу, но на момент выхода материала ответов на них не получил.

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